Libre Allende de brote por el Covid-19

Allende, Coah.- Los seis contagios de coronavirus en esta ciudad, tienen su origen en las maquiladoras de Sabinas y Piedras Negras donde los infectados prestan sus servicios, es decir, aquí en la comunidad no existe ningún brote, aclaró en entrevista el alcalde Antero Alvarado Saldívar.



En ese contexto, el municipio reafirmó con la población las medidas preventivas como el quedarse en casa, utilizar el cubrebocas cuando se dirigen a sus centros de trabajo.



“Somos el municipio donde más se utiliza el cubrebocas por tratarse de un tema obligatorio”, indicó.



Sin embargo, en reunión con el director de Seguridad, lo instruyó a utilizar el criterio cuando algunos integrantes de una familia a bordo de un automóvil no utilizan el cubrebocas.



“En el caso de quienes viajan en un medio de transporte a sus fuentes de trabajo, ahí sí es obligatorio, porque no se trata de una familia”.



Lo cierto es que los casos siguen a la alza en los hospitales de Piedras Negras y Acuña donde están escasos de camas y respiradores para atender a los pacientes.



“Hoy más que nunca tenemos que cuidarnos y la sanción económica de 200 pesos a quienes no traigan puesto el cubrebocas es para ser más responsables, no es un tema recaudatorio”.



“Es una situación que nos invita a reflexionar tanto a la sociedad como al gobierno para evitar que haya más contagios, porque los únicos que tenemos son del exterior y no de la comunidad”.



Dijo que las reuniones con los especialistas epidemiólogos coinciden en señalar que el uso responsable del cubrebocas evitará la propagación del Covid-19.



“Por ello es la exigencia de utilizar el cubrebocas para evitar el contagio y que por una persona irresponsable se presente un problema como lo tiene ya Acuña y Piedras Negras, donde no hay camas Covid y no son suficientes los respiradores”.