Libre de Covid-19, ‘bebé milagro’ da batalla por la vida

pero ayer, el bebé dado a luz en medio de la pandemia de Covid-19, se salvó del contagio.Apenas el 1 de abril,y arribara protegida por una cápsula que indicaba que era portadora de la enfermedad causó conmoción en la unidad hospitalaria.Entre el miedo y las carencias de una clínica que no estaba preparada para recibirlo,y sin un médico pediatra presente,a manos de dos ginecólogos, dos anestesiólogos, dos enfermeros y una cirujana en la Clínica 2 del IMSS.fue considerado como un acto de valentía por parte de sus compañeros, pero la incertidumbre de saber si el pequeño también lo portaba continuaba.Según fuentes al interior de la clínica 1 del IMSSen la sala 5 del área de neonatos, la prueba aseguró al bebé libre de Covid-19.agradecidos no solo de salvar una vida, sino de que su estado de salud sea favorable pese a las 34 semanas de gestación en que naciópues continúa en observación, dejando en manos de expertos el destino de su desarrollo tras el calvario que enfrentó junto a su madre desde su arribo a Saltillo.Según la versión del personal médico del instituto,aunque directivos de este nosocomio la reenviaron a la Clínica 1 por ser el hospital que cuenta con área de ginecología y obstetricia.y equipo exclusivo del Hospital General de Zona 2, fue devuelta en una ambulancia, haciendo de su llegada a Saltillo durante el transcurso de la noche del miércolesrepentinamente, sufrió un infarto debido a complicaciones por el Covid-19, por lo que los médicos procedieron a realizar la cesárea en aras de salvar la vida del pequeño y sin que todos los galenos contaran con la protección suficiente y adecuada para el alumbramiento, incluso la ropa quirúrgica no estaba esterilizada.“El bebé nació ponchado, como se les llama a los pequeños que nacen de una madre infartada; es decir, sin posibilidad de respirar, por eso el anestesiólogo lo reanimó”, comentó la fuente, quien detalló que el procedimiento de parto se alargó tres horas con la participación de dos ginecólogos del área de Obstetricia de la Clínica 1 y sin la presencia de un pediatra.Trascendió que luego del alumbramiento los quirófanos fueron clausurados durante el resto del turno y hasta el anochecer, cancelando todas las cirugías sin que otros médicos accedieran al área.; obviamente un prematuro de 34 semanas necesita estar en una sala de cuidados intensivos neonatales”, informó el médico Carlos Iván Oyervides García, director del Hospital del Niño Federico Gómez Santos.Además de Saltillo, otras ciudades del mundo como Vigo y Barcelona, en España, albergaron milagro de la vida en plena emergencia.su madre también estaba contagiada y él dio negativo a la prueba del nuevo coronavirus.Debido a la condición de urgencia en la que nacen estos bebés, destellos de luz en plena oscuridad de la que se vistemortales y subiendo, la forma que tenemos para enterarnos de la batalla es mediante la ciencia.neonatales de la Clínica 1 del Seguro Social en Saltillo, donde se encuentra internado el bebé milagro que ha llenado de orgullo al servicio médico local.y que ayuda a que el recién nacido termine de desarrollarse.Lo primero que han ordenado los médicos es que debe ser sometido a un par de pruebas para descartar el contagio de Covid-19.informó el doctor Oyervides García, y en ambas pruebas el pequeño salió negativo.“Si el chico dio negativo a Covid, no tiene que estar aislado, aunque cada hospital tiene su protocolo y en este caso, él tiene mayor riesgo por sus condiciones de prematuro”, comentó el doctor Oyervides.El bebé da la batalla por su vida dentro de la incubadora, mientras que su mamá hace lo mismo en una sala de cuidados intensivos.Cuándo podrá verla y pegar su cara al regazo materno es una pregunta sin respuesta, sin embargo, la ciencia una vez más da luz verde a que el bebé pueda probar la leche de su madre.es decir pueden extraerle la leche a su madre y dársela a él”, aseguró el doctor Carlos Iván Oyervides.mientras ambos continúan progresando en sus respectivos batallas por la vida.Es poco probable que quienes hayan estado cerca de su madre, es decir su familia, puedan visitar al bebé, porque también son sospechosos de contagio y el pequeño corre mucho riesgo si es contagiado.Mientras, cientos de personas en la ciudad agradecen por la salud del niño yLa noticia es un bálsamo para Coahuila, que se perfila a la peor etapa de contagio de coronavirus.