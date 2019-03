Libre ‘La Reina del Sur’: así consiguió salir

Marllory Dadiana Chacón Rossell enfrentaba 26 años de cárcel luego de entregarse a las autoridades en 2012. Desde el 27 de febrero está libre y vive en el sur de Florida gracias a que consiguió reducir su pena por colaborar con el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, su proceso está lleno de hermetismo y su expediente, de documentos secretos. Esta es la historia de cómo 'La Reina del Sur' recuperó su libertad.Primero afrontaba 26 años de prisión por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, pero logró que le redujeran la condena a 12 años; luego consiguió que se la dejaran en cinco, y ahora está libre bajo fianza.Así se resume la eficaz carrera de testigo estrella en Estados Unidos de la narcotraficante guatemalteca Marllory Dadiana Chacón Rossell, conocida como 'La Reina del Sur', y que fue liberada bajo fianza el pasado 27 de febrero.Su abogado, William Barzee, confirmó a Univision Investiga que ella está libre y viviendo en el sur de Florida. "Ella fue liberada en un esquema de dos años de liberación supervisada. No está bajo custodia"."Sus abogados fuimos capaces de convencer al juez de que ella estaba diciendo la verdad y que cumplía todos los requerimientos para ser liberada", añadió Barzee.Pero detrás de esos logros también hay interrogantes. La de Chacón es una historia en la que se sabe más de los beneficios obtenidos que de las acciones premiadas. Su proceso judicial ha estado rodeado de hermetismo. El expediente criminal en su contra en una corte de Florida está lleno de documentos reservados y es poco lo que se sabe de sus delaciones.La audiencia de sentencia de Chacón en 2015 en la corte federal de Miami se hizo a puerta cerrada, pese a que de ordinario es una diligencia pública. A tres periodistas de Univision no se les permitió el ingreso a la sala de audiencias.Una persona familiarizada con su colaboración le dijo a Univision que los beneficios concedidos a Chacón no parecen desproporcionados en relación con el valor de la información que condujo a la apertura de varias acusaciones."Ella le dio dedo (acusó) a narcos y empresarios fuertes de Centroamérica", dijo la fuente que prefirió el anonimato.Algunos detalles de los arreglos de Chacón con el gobierno se vinieron a conocer en un juicio a comienzos de 2016 en la Corte del Distrito de Columbia. Allí la guatemalteca, con título de bachiller y tres años de estudios universitarios de sicología, según su declaración, fue testigo clave del gobierno en contra de sus exsocios los hermanos Eliu Elizander y Waldemar Lorenzana Cordón.Ambos fueron condenados a cadena perpetua en 2018 al ser encontrados culpables de transportar cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos, en estrecho vínculo con el cartel de Sinaloa.Bajo el interrogatorio del abogado defensor Manuel Retureta, Chacón explicó que se entregó voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos a principios de 2012."Fue un poco después de que empecé a salir en las noticias", dijo Chacón sin explicar a qué noticias se refería.En señal de sus buenas intenciones de cooperación, la narcotraficante entregó un millón de dólares que fueron incautados por el gobierno de Estados Unidos.En relación con esta suma, Retureta le preguntó si ese dinero representaba todo lo que ella había ganado en sus actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Chacón respondió afirmativamente." ¿Nada más?", insistió Retureta, y la testigo confirmó que ese era el total.Horas antes, en la misma sala de audiencias, Chacón le había respondido al fiscal del caso que ella había movido más de 200 millones de dólares de los narcotraficantesCuando Chacón se entregó a las autoridades de Estados Unidos no fue arrestada. La DEA le permitió continuar en libertad durante dos años en los que se reunió más de 50 veces con agentes y fiscales en seis países, según su testimonio.En septiembre de 2014 compareció en la corte federal de Miami y tres meses después se declaró culpable al llegar a un acuerdo con los fiscales.Chacón aceptó tener negocios con el narcotraficante colombiano Orlando Fernández, alias 'El Gordo', y con un grupo de transportistas de Honduras conocidos como 'Los Caracoles'.Denunció un cargamento que coordinó con Janeth Vergara, alías 'La Tía', una colombiana condenada por narcotráfico en Estados Unidos. La fuente de Univision dijo que para el momento en que fue involucrada en el caso por el que Chacón ganó puntos, 'La Tía' estaba retirada del negocio de las drogas.Personas familiarizadas con el proceso de Chacón coinciden en que el pedigrí de su primera abogada fue clave para lograr acuerdos favorables con la fiscalía. Chacón fue representada inicialmente por Bonnie S. Klapper, una exfiscal del Distrito Este de Nueva York aclamada por su trabajo en la extradición y condena de la mayoría de los líderes del Cartel del Norte de Colombia.Chacón, de 46 años, fue liberada el 27 de febrero de una prisión federal de Estados Unidos, según registros públicos. Cinco días antes su sentencia había sido reducida por un juez en Miami de 12 años a cinco años, debido a un “cambio de circunstancias” en su proceso judicial, según registros públicos y la confirmación de su abogado.En mayo de 2015, había sido condenada en un juzgado de Miami por haber traficado más de 11 libras (cinco kilogramos) de cocaína hacia Estados Unidos, luego de declararse culpable.El 22 de febrero pasado, el juez de distrito Adalberto Jordan con sede en Miami fijó la reducción de la condena. Su abogado confirmó a Univision que ella permanecerá bajo libertad supervisada por el gobierno de Estados Unidos durante otros dos años. "Ella deberá cumplir con todas las reglas de esta supervisión, como cualquier otra persona en estas condiciones", dijo Barzee.Estas reglas incluyen, según un documento de la reducción de condena obtenido por Univision, no cometer otro delito, así como someterse a pruebas periódicas de consumo de drogas. También deberá cooperar en la recolección de su ADN según lo indique el oficial de libertad condicional.La corte también ordenó que Chacón deberá obtener una aprobación previa de las autoridades para iniciar un trabajo por cuenta propia y debe notificar al gobierno cualquier cambio de nombre, residencia o dirección.Al finalizar el periodo de dos años, la Oficina de Inmigración y Aduanas de EEUU determinará si se le renueva un permiso de inmigración, nacionalización, es deportada a Guatemala o se le aprueba una solicitud de asilo político.El documento expone que ella fue liberada por una norma que otorga beneficios a quienes den información útil al gobierno de Estados Unidos. En su caso, detalla que esa información fue utilizada un año después de su sentencia.Esta es la organización de Marllory Chacón que fue listada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2012. Crédito: UnivisionUna vocera de la fiscalía de Guatemala dijo a Univision que no puede adelantar si en su país existen nuevas investigaciones abiertas contra Chacón, debido a limitantes contempladas en sus leyes antilavado.En diciembre de 2018, esta misma vocera había confirmado a Univision que su oficina estaba abriendo una investigación para indagar en la presunta entrega de dinero de Chacón a Carlos Luna, líder de la iglesia Casa de Dios.El anuncio sucedió luego de que Univision Investiga publicara la investigación especial 'Magnates de Dios', que reveló el testimonio de dos personas que afirmaron que Luna habría recibido dinero de Chacón para la construcción del megatemplo de Casa de Dios en Ciudad de Guatemala. Luna ha negado cualquier vínculo con Chacón. Hasta el momento no se han divulgado conclusiones de dicho caso.