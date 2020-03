Librería Paso de Gato anuncia su cierre

Escuchar Nota

México.- La librería Paso de Gato anunció su cierre señalando como causa las complicaciones económicas y el actual panorama de las políticas culturales en el país; aunado a la negativa por parte de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem) de ya no seguir rentando los espacios de oficinas y librería de la editorial.



La librería era una de las tres especializadas en cine y artes escénicas en Iberoamérica, ofreciendo publicaciones de diversos países como España, Perú, Colombia, Cuba, Costa Rica, Chile y Argentina.



Junto con la librería, también desaparecerá la revista Paso de Gato: Revista Mexicana de Teatro; en este sentido, indicó que los recortes a la cultura han llevado a diversas instancias a dejarse de anunciar en la publicación y que tampoco puedan asociarse para la edición de libros.



Consideró que el incentivo fiscal EFILibro, no será suficiente con un tope máximo de 500 mil pesos, aunado a las restricciones y trámites que conlleva el mismo; añadió que las empresas no muestran confianza por lo que la iniciativa no podrá aportar mucho.



La editorial resaltó que dejan un legado de 780 mil libros y medio millón de publicaciones dedicadas al teatro y el cine; y recordó que por su revista han pasado más de mil 500 plumas y dos Premios Nobel.



En su periodo de vida, la revista se hizo acreedora a diversos galardones como la Medalla Especial del Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral (Celcit) en 2010 y la Presea Pilar del Teatro en México del Instituto Internacional del Teatro de la Unesco en 2018.