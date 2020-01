Libros de no ficción y literatura que no te puedes perder en 2020

Libros de Bret Easton Ellis, Claudio Magris, Toni Morrison y Fred Vargas serán protagonistas de las novedades de no ficción en 2020, cuando aparecerá también un volumen centrado en un curso literario impartido por Jorge Luis Borges en 1966 y diversos ensayos sobre los riesgos medioambientales.Bret Easton Ellis escribe en Blanco (Literatura Random House), primer libro en nueve años del autor de American Psycho, una suerte de memorias literarias trufadas de reflexiones sobre la cultura popular y la sociedad de nuestro tiempo; y Arpa recopila en Poética toda la obra en prosa del Premio Cervantes Joan Margarit.En el ámbito memorialístico aparecerán también Inside out (Roca), memorias de la actriz Demi Moore; Cuadernos (1957-1972), de Emil Cioran, por primera vez sus diarios íntegros en español; Memorias heterodoxas (Península), del ex ministro José Manuel García-Margallo; La pobreza (Galaxia Gutenberg), segunda entrega de las memorias de Antonio Gamoneda; Nace un tejedor de sueños (Rayo Verde), tercero y último volumen de las memorias de Ngugi wa Thiong'o.La preocupación medioambiental derivada del cambio climático se deslizará en las páginas de títulos como La humanidad en peligro (Siruela), de Fred Vargas; Cuatro futuros. La vida después del capitalismo (Blackie Books), de Peter Frase; o Tú puedes salvar el mundo (Duomo), de Angela Green y Raquel Travé.En este trimestre se publicarán las biografías Bolívar. Libertador de América (Debate), de Marie Arana; Beethoven contado a través de sus contemporáneos (Alianza), edición de O.G. Sonneck; Convertirse en Beauvoir, de Kate Kirkpatrick, basada en cartas y diarios inéditos, y Hanna Arendt, de Elisabeth Young-Bruehl, una de su exalumnas (ambas en Paidós).También se publicarán Lenin (Ático Historia), de Víctor Sebestyen; Gutiérrez Mellado y su tiempo (Alianza), de Fernando Puell; El desconocido Albert Einstein (Tusquets), de Luis Navarro Veguillas; y la primera biografía en español dedicada al director Fred Zinnemann (Cátedra), de Christian Aguilera. https://www.milenio.com/cultura/literatura/novedades-literarias-2020-easton-ellis-borges-vargas-llosa La II Guerra Mundial será argumento de libros como Y ahora, volved a vuestras casas (B), de Evelyn Mesquida, historia de los republicanos españoles que combatieron al enemigo nazi en la Resistencia francesa; El expolio nazi (Galaxia), de Miguel Martorell; Dresde. 1945. Fuego y oscuridad (Taurus), de Sinclair McKay; Mariscal Keitel (La Esfera), de Wilhem Keitel, memorias de un jerarca nazi que fue condenado a la horca en Nuremberg; y Regreso a Birkenau (Seix Barral), testimonio de Ginette Kolinka, superviviente de los campos nazis.El franquismo será analizado en La guerra de España: reconciliar a los vivos y a los muertos (Arpa), de Jean-Pierre Barou; Con la tercera España (Alianza), de Alfonso Botti; Nos robaron la juventud (Plaza & Janés), de Víctor Amela; y Aquí no hem vingut a estudiar! (Arpa), de Enric Juliana.Sin dejar la historia también aparecerán La esclavitud a finales del Antiguo Régimen (Alianza), de José Miguel López García; Eterna España (Arpa), del periodista italiano Marco Cicala; El norte del Imperio. La épica historia de la América del Norte española 1513-1898 (Ático Historia), de Robert Goodwin; Protagonistas de la historia (Roca), de María Pilar Queralt del Hierro; Grandes manuscritos medievales (Ático Historia), de Christopher de Hamel; y La matanza de Katyn (La Esfera), de Thomas Urban.Entre la literatura y el relato periodístico se mueven obras como Relatos reales (LRH), de Javier Cercas, recopilación de crónicas del último ganador del premio Planeta; y Un cambio de verdad. Una vuelta al origen en tierra de pastores (Seix), de Gabi Martínez.En el ensayo destacan La fuente de la autoestima (Lumen), último libro de la Nobel de Literatura Toni Morrison, fallecida este año; Capitalismo progresista. La respuesta a la era del malestar (Taurus), de Joseph E. Stiglitz; Diario de Corea del Norte (Ático de los Libros), de Michael Palin; y MindFuck. Cambridge Analytica, la trama para desestabilizar el mundo (Roca), en la que por primera vez el denunciante de Cambridge Analytica, Christopher Wylie, cuenta la historia sobre el uso de datos personales y la manipulación psicológica tras la elección de Donald Trump y el Brexit.Otros ensayos que se publicarán son Revolución tecnológica y nueva economía (Deusto), de Gay de Liébana; Los narcisos, de Marie-France Hirigoyen, y Humanidad, del artista y activista chino Ai Weiwei (ambos en Paidós); Una teoría de la democracia compleja (Galaxia), de Daniel Innerarity; Tauroética (Ariel), de Fernando Savater; Contra los zombis (Crítica), del Nobel de Economía Paul Krugman; Un cinéfilo en el Vaticano (Anagrama), de Román Gubern; y Bocaccio. donde ocurría todo (Destino), de Toni VallEn un ámbito más literario aparecerán Borges profesor (Lumen), de Martín Arias y Martín Hadis, con las clases que Borges dictó en 1966 en la Universidad de Buenos Aires; Instantáneas, de Claudio Magris, y Una cierta idea del mundo, en la que Alessandro Baricco recomienda 50 libros que le han entusiasmado (ambas en Anagrama); Suite italiana. Un viaje a Venecia, Trieste y Sicilia (Plaza & Janés), de Javier Reverte; Detectives: La realidad y la leyenda (RBA), de John Walton; y Cornudos y cabrones en la literatura española (Edhasa).Otros ensayos literarios son La epopeya de una derrota (Galaxia), en el que Luis Gonzalo Díez revisa los Episodios Nacionales de Galdós a los 100 años de la muerte del autor; Cuando editar era una fiesta. Correspondencia privada (Tusquets), de Jaime Salinas; Ensayos literarios (Páginas de Espuma), de H.P. Lovecraft; Memorias de los últimos días de Byron y Shelley (Alba), de E. J. Trelawny.