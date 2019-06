Libros para el verano; vacaciones entre páginas

El amor por la lectura es una especie de virus que contagia al otro, así lo ven Arian Ojili y Nazul Aramayo, de la librería En el Camino, que alistan varias actividades para motivar el ejercicio de hundirse en los libros que habitan en el Estudio 280.Tales actividades se llevarán a cabo todos los miércoles bajo el nombre de Libros para el Verano. Son un total de 11 acercamientos y diálogos entre el libro y el público por medio de pláticas y presentaciones de obras de creadores locales, explicó Aramayo en rueda de prensa.Estos conversatorios, que iniciarán el 10 de julio, nacieron con el fin de “fomentar un diálogo, en el que cada actividad estuviera pensada para plantear un tema en el que cada creador o especialista pueda despertarnos el interés en las lecturas o en algunos temas”, detalló.En el Camino, inició hace casi tres años como el proyecto de Librería Móvil, auspiciado por la Secretaría de Cultura (Sec), pero que por razones de logística pasó a convertirse en el establecimiento actual, pero con miras a recuperar esa posibilidad de llevar los libros a otros lados.“Uno de los principales ejes de estas actividades es la activación de la librería como forma para comercializar este quehacer de vender libros, y sustituir la falta de librerías de la ciudad”, señaló Ojili. Esto debido a que después de la desaparición de la librería Educal hace más de un año, en Saltillo sólo operan dos más: la del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis, y la librería Iztaccihuatl.La primera de estas pláticas es Crónicas de a Pie. Historias Reales para Leer, que será impartida por el periodista Jesús Peña. Con esta conversación se inaugura el 10 de julio el ciclo de actividades.En cambio el 17, el autor Francisco Robledo presentará su más reciente libro: Madre Orgasmo. Por otra parte la ilustradora Jess Silva, quien estará presente en Libros para el Verano, el 24 de julio, tendrá su plática Libros para tus Hijos.Después, para cerrar julio, el 31 la poeta Ángeles Dimas presentará su más reciente poemario: Reunión de Trazos Pendientes. Un libro en el que la autora, quien también es médico, busca el concepto entre salud y enfermedad, así como la relación cercana con esta última.“En cuestión de autores queríamos sumar a algunos que no tuvieran tanta proyección. Quisimos sumar autores que tuvieran una propuesta y además que lo hacen bien, y que no están tan apapachados por la secretaría. Aquí, en este espacio independiente, nos interesa su propuesta”, apuntó Aramayo.Las actividades de agosto iniciarán el 7 con la plática Fantasía y Ciencia Ficción: la Realidad Vista desde la Distancia, mientras que el 14 se presentará el libro La Habitación Higiénica, de Mercedes Luna. Poemario ganador del premio Gilberto Owen de Poesía 2018.Con la plática ¿Tiene Cinco Minutos para Hablar de Juan Gabriel?, de la maestra rural Quetzali García, del 21 de agosto sobre la influencia del Divo de Juárez en el imaginario popular mexicano, y la presentación del libro Cartas de Amor para la Señorita Frankestein, de Víctor Palomo se completa la cartelera del mes de agosto.Para cerrar las actividades en septiembre, En el Camino, ofrecerá el día 4 la charla Literatura Queer en México, impartida por Livio Ávila y Humberto Vázquez Galindo, en la que se abordará la tradición de autores gays y sus obras. Mientras que el 11, el mismo Nazul Aramayo, presentará su más reciente libro de crónicas, Cantinas que Merecen ser Amadas y Personas que No. Este ciclo finalizará con La Mujer Desechable, de Esther M. García.