Lidera Pemex muertos por Covid-19 entre empresas

Ciudad de México.- Pemex ha reportado la muerte de 314 empleados y siete trabajadores bajo contrato por Covid-19, lo que representa no solo el número más alto que el resto de las principales compañías petroleras juntas, sino también es la mayor cifra entre las empresas del mundo.



El punto cero son las plataformas: para el 13 de agosto, 36 de los 7 mil 500 trabajadores de la plataforma de Pemex habían muerto a causa de Covid-19, lo que significa que esos trabajadores tenían más del doble de probabilidades que otros empleados de Pemex de morir a causa de la enfermedad y 10 veces más probabilidades que el promedio de un ciudadano mexicano.



Y si bien sus políticas y procedimientos ahora son más rigurosos, Pemex todavía sufre grandes brotes. En agosto, una enorme instalación flotante de procesamiento y almacenamiento de petróleo de Pemex frente a la costa del estado de Campeche detuvo sus operaciones durante seis días debido a un brote.



El 13 de abril, Pemex dijo que había puesto en marcha un plan de emergencia para combatir a Covid en plataformas marinas. Los trabajadores en esas plataformas dicen que la compañía tardó en desinfectar los espacios de trabajo y de vivienda, reducir la cantidad de personal, evacuar a los empleados enfermos y proporcionar pruebas de diagnóstico para Covid-19 antes de que las personas abordaran.



Las evacuaciones avanzaron lentamente porque los médicos tuvieron que pedir permiso a sus jefes en los hospitales y oficinas regionales administrados por Pemex para enviar a las personas a casa, lo que resultó en que las personas contagiosas continuaran trabajando cerca de otras personas durante días después de informar los síntomas.



Las entrevistas con más de una decena de empleados de Pemex, así como con ex empleados, familiares y un abogado representante de los empleados, sugieren que en algunos lugares las condiciones han mejorado y en otros no.



Reflejando la población general de México, la fuerza laboral de Pemex cuenta con altas tasas de personas con diabetes, hipertensión y obesidad, condiciones que las hacen más vulnerables a las aflicciones de Covid.



Por lo general, estas personas son tratadas en uno de la red de 24 hospitales y clínicas de Pemex, que atienden a una población de aproximadamente 750 mil personas que tienen derecho a los beneficios de salud de Pemex, incluidos 126 mil 274 empleados, sus familiares y jubilados. Como gran parte del sistema de salud pública de México, la atención en los hospitales de Pemex es irregular, con algunas instalaciones mal equipadas para lidiar con la gran afluencia de pacientes con virus.



El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha rendido homenaje a los empleados fallecidos en sus visitas a campos e instalaciones petroleras, pero no ha dicho nada públicamente sobre el número de víctimas que distingue a Pemex.



Un representante de Pemex que pidió no ser identificado, citando la política de la empresa, dijo que la empresa informó de inmediato sobre las medidas que ha implementado para combatir el virus y no tenía más comentarios.



Andrés Oliva, vocero del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que representa a más del 75 por ciento de los empleados de Pemex, dijo en respuesta a preguntas enviadas por correo electrónico que los métodos de saneamiento en las plataformas de Pemex "fueron adoptados de acuerdo con los lineamientos del Consejo General de Salud de México".



Dijo que el sindicato, conocido por sus siglas en español STPRM, había pedido a Pemex que "cumpla con su convenio colectivo de trabajo y los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud y el Consejo General de Salud".



En el mejor de los casos, la respuesta de Pemex al virus ha sido desigual. El 18 de marzo, la compañía anunció medidas de seguridad y saneamiento en la mayoría de sus instalaciones en tierra, incluidas refinerías y plantas petroquímicas. Se exigió a los trabajadores que usaran gel antibacteriano y mascarillas faciales y se les revisara la temperatura todos los días; se impuso el distanciamiento social y las oficinas y plantas se desinfectaron con regularidad.



Pero en las plataformas, donde el distanciamiento social es casi imposible, Pemex no saneó a fondo ni redujo la cantidad de personal hasta mayo, según cinco trabajadores de la plataforma de Pemex.



También ese mes, la compañía comenzó a realizar pruebas de diagnóstico rápido en personas programadas para abordar plataformas, dicen los trabajadores. Aquellos que abandonan las plataformas y se dispersan por todas partes de México, sin embargo, todavía no se hacen las pruebas.



Aunque México anunció sus primeros casos de Covid-19 el 28 de febrero, Pemex todavía no estaba haciendo pruebas a los trabajadores para detectar el virus antes de que abordaran en abril, según trabajadores en cinco plataformas separadas.



Para el 30 de abril, Pemex había reportado las muertes relacionadas con el virus de siete empleados y un contratista.



Los espacios estrechos e interconectados de una plataforma en alta mar ofrecen al virus una matriz de infección potencialmente tan riesgosa como un crucero o un bar abarrotado.



Una plataforma de Pemex suele albergar de 200 a 300 empleados y contratistas que comen y duermen juntos en dormitorios a bordo.



Hay una jerarquía en los arreglos de vivienda: los supervisores y coordinadores duermen uno o dos por habitación, y los ingenieros y técnicos duermen en habitaciones de cuatro. Los trabajadores de nivel inferior a menudo duermen seis por habitación y usan un baño común. Además de las personas alojadas en la plataforma, los gerentes vuelan para hacer las rondas de varias instalaciones en el agua, al igual que los trabajadores de mantenimiento contratados.



El contrato laboral estipula que los empleados que no puedan ir a trabajar debido a una catástrofe natural u otra situación extrema pueden calificar para el pago hasta que puedan regresar de manera segura. A medida que se multiplicaron los casos de Covid, muchos empleados de Pemex comenzaron a presentar solicitudes de la Cláusula 43.



Al 13 de agosto, Rodolfo Lehmann Mendoza, subdirector de servicios de salud de Pemex, dijo que la empresa había otorgado licencias de la Cláusula 43 a casi 8 mil 500 empleados, alrededor del 7 por ciento de la fuerza laboral.



Algunos trabajadores que no consiguen las exenciones de la Cláusula 43 de la empresa han solicitado medidas cautelares en los tribunales federales y estatales. Argumentan que tienen derecho a exenciones en virtud de la cláusula contractual o una orden del 31 de marzo de la Secretaría de Salud que dice que los mexicanos que corren un alto riesgo de complicaciones graves por Covid-19 en sus trabajos deben quedarse en casa. La orden expiró a fines de julio, lo que dificulta que los trabajadores de Pemex reciban o mantengan licencias pagadas.



A medida que la pandemia refluye y fluye en México y el mundo, es una presencia constante en Pemex. Se infiltró en las instalaciones de la empresa en tierra, incluida una refinería en Cadereyta. Al menos cuatro empleados de Cadereyta han fallecido, incluidos dos de las unidades de procesamiento de la refinería, uno en ventas y una enfermera del hospital regional de Pemex, según tres empleados de Pemex en la refinería que solicitaron el anonimato.



El contagio comenzó con trabajos de mantenimiento en una unidad que involucró a unos 200 trabajadores, una mezcla de personal de Pemex y contratistas trabajando codo con codo, muchos sin máscaras, dicen los tres trabajadores. También dicen que la compañía les dio acceso a las instalaciones a los contratistas externos sin realizar controles de salud.



En Salina Cruz, la refinería más grande de México, Izaguirre dice que Pemex no impuso el distanciamiento social ni proporcionó máscaras a todos los trabajadores en abril y mayo. No había jabón en los baños ni gel antibacteriano, dice.



Cerca de 48 mil empleados de Pemex trabajan desde casa. Este verano, la compañía extendió una orden de trabajo desde casa hasta fin de año y, al mismo tiempo, creó pautas más estrictas para los empleados que esperan calificar como "vulnerables" y elegibles para una licencia pagada.



Según un documento interno de Pemex del 27 de julio visto por Bloomberg Businessweek, los empleados deben tener 65 años o más para calificar como de alto riesgo debido a la edad: cinco años más que la edad mínima ordenada por la Secretaría de Salud de México.



En el caso de las personas con diabetes o hipertensión, además de los requisitos de salud, como tener hipertensión en etapa 2, deben haber tenido una emergencia médica importante, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral. El representante de Pemex dijo que los médicos evaluarán a cada paciente individualmente y utilizarán los criterios como una guía en lugar de un requisito.