Lidera Walmart… en quejas

Ciudad de México.- Este año, entre las empresas más denunciadas ante la Profeco están Walmart, Interjet, Izzi y AT&T, afirmó su titular Ricardo Sheffield, sin precisar cifras.



En conferencia de prensa, el funcionario hizo un recuento de las las empresas más denunciadas durante el año y destacó el caso de Walmart, a la que calificó como el “número uno en quejas”.



Entre los principales problemas que halló es que en los productos de marca propia, Walmart anunciaba ingredientes que en realidad no estaban contenidos en los mismos, como fue el caso del atún, queso, aceite y hamburguesa de pollo.



Por otro lado, Interjet fue la aerolínea que recibió un mayor número de quejas y fue acreedora a multas por varios millones de pesos.



Sheffield advirtió que la compañía está impugnando dichas sanciones.



Por otro lado, en el mercado de telecomunicaciones, la telefónica AT&T y la empresa de televisión restringida Izzi son las que generaron un mayor número de inconformidades entre los consumidores, aseguró el funcionario, aunque no detalló número de quejas.



Tanbién destacó el caso de las plataformas de internet para la venta de productos, como E-bay y Alibabá, “para la cual no existe ni Profeco ni México porque no reconocen nuestra jurisdicción y ni siquiera contestan el teléfono”.