Líderes internacionales repudian violencia en Congreso de EU

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

No. Peaceful protest is patriotic. Violence is unacceptable and must be condemned in the strongest terms. https://t.co/GwngZTqzTH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) January 6, 2021

Comunicado de la Secretaría General de la @OEA_oficial sobre incidentes en Washington, DChttps://t.co/XOSTgxmBbU pic.twitter.com/RK8RNFBrfp — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) January 6, 2021

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Deeply concerning scenes from the US Capitol tonight. Democratic votes must be respected. We are certain the US will ensure that the rules of democracy are protected. — David Sassoli (@EP_President) January 6, 2021

Sigo con preocupación las noticias que llegan desde el Capitolio en Washington. Confío en la fortaleza de la democracia de EE.UU.

La nueva presidencia de @JoeBiden superará la etapa de crispación, uniendo al pueblo estadounidense. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 6, 2021

Chile rechaza las acciones destinadas a alterar proceso democrático en EEUU y condena la violencia e indebida interferencia con las instituciones constitucionales



Chile confía en la solidez de la democracia estadounidense para garantizar el imperio de la ley y estado de derecho. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) January 6, 2021

Colombia tiene plena confianza en la solidez de las instituciones de los Estados Unidos de América, así como en los valores del respeto por la democracia y el imperio de la ley compartidos por nuestros países desde el inicio de nuestra vida republicana. — Iván Duque (@IvanDuque) January 6, 2021

I am following what is happening in #Washington with great concern. Violence is incompatible with the exercise of democratic rights and freedoms. I am confident in the strength and robustness of the institutions of the United States. #CapitolHill — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 6, 2021

Disgraceful scenes in U.S. Congress. The United States stands for democracy around the world and it is now vital that there should be a peaceful and orderly transfer of power. — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 6, 2021

Tras los disturbios suscitados este miércoles en elque fueron encabezados por simpatizantes de Donald Trump y que obligaron a retrasar el proceso para confirmar la victoria de Joe Biden, líderes y políticos han reaccionado al respecto.Es el caso del vicepresidentequien se pronunció por medio de su cuenta de Twitter donde pidió que las confrontaciones lleguen a su fin.Incluso la propia Ivanka Trump, hija del mandatario, llamó a los manifestantes a cesar la violencia y ser pacíficos, aunque tuvo que eliminar su tuit por llamar “patriotas” a los simpatizantes de su padre.Aunque momentos más tarde volvió a compartir un mensaje en que el resaltó que “la violencia es inaceptable”.Disturbios en el Capitolio atraen reacciones internacionalesA los pronunciamientos sobre las confrontaciones dadas al interior y exterior del Capitolio se sumaron funcionarios internacionales quienes mostraron su rechazo en sus redes sociales.Uno de ellos fue el secretario general de la Organización de los Estados Unidos Americanos (OEA), Luis Amargo, quien compartió un comunicado en el que “condena y repudia el atentado contra las instituciones que se está perpetrando en el día de hoy en Estados Unidos por manifestantes que desconocen los recientes resultados electorales”.El secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, compartió un breve mensaje en el que destacó que “los resultados de esta elección democrática deben respetarse.Mientras que el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, escribió en su cuenta de Twitter: “Escenas profundamente preocupantes desde el Capitolio de Estados Unidos esta noche. Hay que respetar los votos democráticos. Estamos seguros de que Estados Unidos garantizará la protección de las reglas de la democracia”.Presidentes y representantes de países también reaccionanTambién el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, emitió un mensaje en el que mostró su confianza en la democracia estadounidense.Más tarde el presidente de Chile, Sebastián Piñera, afirmó que su país rechaza “las acciones destinadas a alterar proceso democrático en EE.UU. y condena la violencia e indebida interferencia con las instituciones constitucionales”.De igual forma el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que su país “tiene plena confianza en la solidez de las instituciones de los Estados Unidos de América, así como en los valores del respeto por la democracia y el imperio de la ley compartidos por nuestros países”.En tanto que el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, escribió “la violencia es incompatible con el ejercicio de los derechos y libertades democráticos. Confío en la fortaleza y solidez de las instituciones de Estados Unidos”.El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que se ven “escenas vergonzosas en el Congreso de Estados Unidos. Estados Unidos defiende la democracia en todo el mundo y ahora es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada”.