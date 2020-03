Liga MX adelantaría jornada 11 por coronavirus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante el brote de coronavirus que se ha hecho presente en algunos puntos del territorio nacional, la Liga MX tendría planeado adelantar la jornada 11 para evitar que el torneo sea suspendido.



Las fechas programadas para la jornada 11 son del 20 al 22 de marzo, pero podría adelantarse para el jueves 18 y viernes 19, sin embargo, en caso de que el país ingrese a la fase 2 de propagación, la Liga MX estaría planeando que los encuentres se lleven a cabo con el 50 por ciento de capacidad.



En caso de fase 3, se procedería a jugar a puerta cerrada aunque tampoco se descarta la opción de suspender el torneo.



Autoridades como las de Zapopán, Jalisco; así como de la alcaldía de Coyoacán, han sugerido que los encuentros de la jornada 10 se lleven a cabo sin público, sin embargo, al no haber ningún pronunciamiento oficial por parte de los sectores de salud, se han ignorado las sugerencias.



Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento oficial ni por la FMF ni de la Liga MX, pero no se descarta que en los próximos días den a conocer.