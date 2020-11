Liga MX: Chivas humilla al América con golazos y avanza a semifinales

Escuchar Nota

30': ¡GLAZOO! ¡Repitió la dosis! Cristian Calderón puso el balón en el ángulo y le da la ventaja al 'Rebaño'.



de lo diferente que puede ser dentro del campo con el golazo que trajo a la capital del país, careció de todo, incluidas las ideas para poder hacer algo dentro del campo.Esa falta de ambición de las Águilas la aprovechó a la perfección el equipo de Víctor Manuel Vucetich, que en la cuestión táctica borró al Piojo y con la sorpresiva inclusión de Oribe Peralta en la delantera rojiblanca le dio mucha vida al Rebaño, pues por sus pies pasó la pelota antes de que el Chicote Calderón fulminara a Memo Ochoa.El gol del Rebaño no pegó en lo más mínimo en el orgullo de los azulcremas porque este tampoco llegó al Coloso de Santa Úrsula.y una muestra fue cómo el Guadalajara le paseó la pelota y si el marcador no fue más abultado fue porque no quisieron porque opciones tuvieron.El infarto al corazón americanista terminó por ser fulminante con otro golazo del Chicote Calderón,