Liga MX Femenil: América golea a Querétaro y se apodera de la cima

Victoria en Coapa

Lasretornaron al primer lugar de la tabla general del Clausura 2020 de lade futbol, luego de queen la sexta jornada.Con el resultado obtenido en la jornada seis, el equipo azulcrema llegó a, mientras que las Rojinegras descendieron al tercer puesto al no poder ganar su encuentro ante Xolas de Tijuana.Las de Coapa deben mantenerse con los buenos resultados, pues, con un partido menos, y junto con ellas son los únicos equipos invictos en la actual campaña.Lasdieron la sorpresa esta semana, pues fueron derrotadas en el Barrial por León, uno de los equipos más inconstantes de la Liga, por lo que no pudieron escalar peldaños y se quedaron en el cuarto puesto con 10 unidades.Con la misma cantidad de puntos,se colocaron en la quinta, sexta y séptima posición, respectivamente, luego de que consiguieran una victoria en esta jornada.Guadalajara dividió puntos conen el cierre de la jornada, y se mantuvo en zona de calificación, en el octavo puesto con nueve puntos, mismos con los que cuenta Pumas en el noveno peldaño.Las, por lo que se quedaron con ocho unidades en el décimo sitio, mientras que León, Tijuana y el Atlético de San Luis tienen siete en la decimoprimera, decimosegunda y decimotercera posición, respectivamente., por lo que sólo pudieron sumar una unidad y se colocaron en el decimocuarto y decimoquinto puesto. Por su parte, lascontinúan con malos resultados y descendieron hasta el decimosexto lugar.La clasificación la completan los dos equipos sotaneros, Santos y Querétaro, que no han tenido el mejor de los inicios y marchan sin partidos ganados hasta el momento, sin embargo, las laguneras pudieron sumar un punto esta semana.