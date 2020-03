Liga MX no considera dar título a Cruz Azul: Enrique Bonilla

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, puso freno a una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que Cruz Azul sea declarado campeón sobre la mesa ante la interrupción del Clausura 2020 por la pandemia del coronavirus.



Antes del parón por la emergencia sanitaria, La Máquina se impuso 0-1 al América en el Estadio Azteca y con ese resultado trepó al liderato de la clasificación. Las especulaciones iniciaron por la incertidumbre de cuando volveria el futbol, pero el directivo fue claro.



"No, totalmente no está en consideración”, dijo Bonilla, quien negó dicha opción en una entrevista para el programa radiofónico Pasión W.



Sin embargo, aceptó que sí hay diversos escenarios que han analizado entre los dueños de los clubes para el futuro del campeonato nacional, pero los irán evualando con el pasar de los días.



“Hay varios escenarios y buscamos, dependiendo del tiempo que estaremos parados, cuál es el que mejor acomoda al desarrollo de nuestra liga y en beneficio de los aficionados", puntualizó Bonilla.



En El Salvador, ante la problemática de salud, el Once Deportivo ya fue nombrado como el monarca. En redes sociales mencionaron al cuadro de La Noria en esa noticia, pero no causó mucha gracia a los cementeros.



"No, no nos interesa ser campeones así. Vamos paso a paso", respondió el conjunto celeste.