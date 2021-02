Ligan a notario de Chihuahua con red de César Duarte

Escuchar Nota

"Como notario, constituyó y brindó servicios a empresas que formaron parte de la red de corrupción del ex Gobernador para el desvío de recursos estatales", enfatizó el mandatario.



"Una de las cosas que los notarios tienen que cerciorarse y documentar muy bien, es la capacidad legal y económica de las personas. Un notario no puede certificar la empresa que va a facturar no sé cuántos millones o cientos de millones de pesos, que tiene como domicilio un taller mecánico y que tiene como propietario a una persona que gana 8 mil 500 pesos al mes", subrayó.



"Conozco a varios de ellos, tengo un gran aprecio y admiración por muchos de ellos que nos dan ejemplo de verticalidad. Lamentablemente, como todo gremio profesión o actividad, pues ahí prietitos en el arroz", mencionó.



.- El notario público No. 4,, constituyó y brindó servicios a empresas que formaron parte de la red de corrupción delpara el desvío de recursos estatales, señaló esta tardeEn un programa especial, elpanista mostró la presunta vinculación de la actividad de este notario con el saqueo de recursos de la anterior Administración y la llamadaInformó que pidió a la subsecretaría de Ingresos delque consolide las investigaciones de las empresas fantasma, para deslindar la responsabilidad que en estos esquemas pueda tener incluso el propio notario y que dé vista a lapara lo conducente.indicó que es importante contextualizar la vinculación que el notario Luis Raúl Flores Sáenz tiene en la prestación de servicios y en la constitución de algunas empresas con ely con varios de los actores que están involucrados en la Operación Justicia para Chihuahua, a través de empresas que han sido relacionadas con ellos.Las empresas que fueron certificadas por el titular de la Notaría 4, son Grupo Fritag S.A de C.V. y Manzil Construcciones S.A. de C.V., creadas porsobrino de, esposa de, que forman parte de la red de corrupción a través de un esquema agresivo de proveedores del Gobierno del Estado, todos proveedores directos de gobierno, que a su vez, dijo, son proveedores de ellos mismos con la finalidad de simular operaciones para el desvío de recursos.También Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte S.A. de C.V. y Promotora de Servicios y Mercados S.A. de C.V., empresas que según las indagatorias participaron en el desvío de recursos públicos en el sector Salud con la venta de medicamentos a sobreprecio facturando a Servicios de Salud, Ichisal y Pensiones Civiles del Estado, por más de 1,069.2 mdp, utilizando tres proveedores fantasma para el desvío de recursos.Además, Valles Baca Hermanos S de PR de RL., empresa de Otto V.B., utilizada para el desvío de recursos públicos en la administración delde acuerdo con las indagatorias.Otra es Asesoría Integral Aporta SA de C.V., empresa a la que el notario brindó servicios, la cual está relacionada con un esquema de evasión fiscal y no cuenta con activos, personal, infraestructura y capacidad material para llevar a cabo las operaciones que facturaba, lo que significa que es una compañía fantasma y la constituyó elElrecordó que esta empresa y la mayoría de las que fueron creadas para el desvío de recursos, ya fueron publicadas como empresas fantasmas en elDerivado de esta información,pidió al subsecretario de ingresos del, que consolide las investigaciones de estas empresas fantasmas, no sólo de la publicada, sino de las otras que están en investigación para deslindar la responsabilidad que en estos esquemas pueda tener incluso el propio notario.Adelantó que pidió además que se diera vista a lapara que lleve a cabo las investigaciones.señaló que no dejarán pasar un hecho como este, ya que en medio está no solamente Justicia para Chihuahua, sino está también el prestigio de una función en la que se cuentan a prestigiados abogados.En días pasados el notario negó públicamente que haya certificado unos recibos de la candidata del, como parte de la llamadaque fueron difundidos en la prensa local.