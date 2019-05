Ligan al ex gobernador Roberto Sandoval al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló hoy por colaboración con el narcotráfico y corrupción al ex Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, y al magistrado federal aún en funciones, Isidro Avelar Gutiérrez.Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Avelar Gutiérrez, quien por años estuvo adscrito a un tribunal unitario de circuito en Jalisco, recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Cuinis "a cambio de dictar fallos judiciales favorables a sus miembros principales".Es la primera vez que un miembro del Poder Judicial de la Federación es incluido en esta lista, por la cual todos los activos financieros de la persona en Estados Unidos, si es que los tienen, quedan bloqueados."Sandoval Castañeda ha participado en una serie de hechos de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales, y la aceptación de sobornos de organizaciones narcotraficantes mexicanas, incluyendo el CJNG", indicó la OFAC en relación con el político priista que gobernó Nayarit de 2011 a 2017.Cabe recordar que Édgar Veytia, Fiscal de Nayarit durante parte de la Administración de Sandoval, está preso en Estados Unidos y se declaró culpable de colaborar con el narcotráfico.Desde que fue Alcalde de Tepic, a partir de 2008, Sandoval "malversó activos estatales y recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes", que además del CJNG, incluyen al grupo de los hermanos Beltrán Leyva y al de Raúl Flores Hernández, "El Tío, este último cercano, según la propia OFAC, al futbolista Rafael Márquez.La Oficina de Control de Activos Extranjeros aplicó distintas leyes para hacer estas designaciones, pues Avelar fue señalado bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), mientras que Sandoval se le acusa por la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad en Derechos Humanos, que se refiere a los autores de graves abusos relacionados con los derechos humanos y corrupción.Las designaciones que hace la OFAC no son acusaciones penales, sino acciones administrativas, por lo que está por verse si las autoridades mexicanas emprenderán procesos de otro tipo contra los señalados.Avelar, quien nació en San Cristóbal de la Barranca, Jalisco, y estudió en la Universidad de Guadalajara, fue acusado a finales de febrero ante el Consejo de la Judicatura Federal por la bancada de Morena en el Senado por la supuesta compra de inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016.También se le acusó de reunirse con hijas Nemesio Oseguera "El Mencho", jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque en su calidad de titular del Sexto Tribunal Unitario en Zapopan, Avelar revisaba apelaciones de acusados por narcotráfico y tenía que recibir a sus representantes.El CJF readscribió a Avelar el 13 de marzo a un tribunal colegiado de Chilpancingo, medida que el aún magistrado impugnó ante la Suprema Corte de Justicia.La OFAC también designó hoy bajo la Orden 13818 a tres de los familiares cómplices de Sandoval Castañeda que han actuado o dicen actuar a su nombre al mantener propiedades bajo sus nombres: Ana Lilia López Torres (esposa), Lidy Alejandra Sandoval López (hija adulta) y Pablo Roberto Sandoval López (hijo adulto).Cuatro entidades mexicanas también fueron designadas hoy por ser propiedad o estar bajo el control de Sandoval o un pariente designado: Bodecarne, S.A. de C.V. (negocio de carnicería), Iyari (comercio de ropa y accesorios), L-Inmo, S.A. de C.V. (empresa de inversión inmobiliaria), y Valor y Principio de Dar, A. C. (fundación apoderada de propiedades).