Ligan desapariciones con delincuencia

Escuchar Nota

"Sigue presente el fenómeno, tenemos que asumirlo, este es un fenómeno estructural que se ha planteado de manera sistemática en todo el País, es una práctica regular y sistemática ahora cada vez más asociada a las actividades delictivas, particularmente de la delincuencia organizada", señaló.



"Porque no solamente tenemos que encarar esta situación, reconocerla, sino revertir lamentablemente los niveles de violencia que han llevado a este nivel de degradación en muchas personas que lamentablemente en ocasiones no tienen límite a la vileza con la que actúan".

"Vengo fundamentalmente a refrendar el compromiso del Gobierno federal, del Presidente de la República para trabajar juntos, sumar esfuerzos y encarar uno de los retos más grandes que tiene el Estado mexicano", expresó.



"Es un tema que implica asumir la responsabilidad del Estado en la búsqueda, la presentación, la identificación de las personas desaparecidas. Aquí no caben las diferencias. Esto reclama la mayor prioridad y la mayor atención del Estado".

"En el acompañamiento con equipos de seguridad para que haya tranquilidad en las personas que lo realizan, apoyo con peritos, apoyo en el desarrollo de capacidades institucionales, y vamos a mantener los subsidios", prometió.



"Nada sin los familiares de las víctimas. Durante mucho tiempo, el Estado renunció a la responsabilidad de la búsqueda y los familiares se hicieron cargo de ello, hoy hemos asumido esta responsabilidad como una responsabilidad del Estado".

El fenómeno de la desaparición de personas no sólo es una práctica regular y sistemática en el País, sino que cada vez está más ligada a la delincuencia organizada,, el funcionario sostuvo que el Estado en su conjunto debe enfrentar esta problemática con firmeza y sin titubeos.El subsecretario urgió a las autoridades locales a cerrar filas y trabajar juntos para atender el fenómeno, pues en esta materia, subrayó Encinas, no caben las diferencias y es necesario actuar en unidad.Encinas aseveró que la Federación no va a escatimar ningún recurso ni esfuerzo para hacer lo "humanamente posible" para dar satisfacción a la demanda de búsqueda e identificación tanto en Jalisco como en el resto del País.En presencia del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, garantizó que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, mantendrá los apoyos logísticos, técnicos y económicos para tareas de búsqueda en los estados.