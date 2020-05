‘Ligue’ fallido de Danna Paola en España inspiró su canción ‘Oye Pablo’

Escuchar Nota

.- En las últimas semanasha estado compartiendo, por medio de sus redes sociales, mucha información para sus fans acerca de su vida personal y amorosa y de cómo a veces ésta, aunque como ella lo confesara hace tiempo, sea un desastre, le sirve también de inspiración para crear sus canciones. Esta vez, por medio de un live, la actriz relató que también es pésima para ligar y que una de esas situaciones en las que arruinó las cosas en España, la ayudó a crear su canciónResulta que la historia fue tal y como lo relata la canción.ya se encontraba en Madrid grabando Élite y un día, decidió ir caminando al dentista. En el camino, ella escuchaba música con sus audífonos puestos y, de repente, sintió cómo alguien le tocaba el hombro por detrás.Cuando volteó, contó la actriz, se quedó con la boca abierta, pues el español que le estaba hablando, era para ella realmente muy guapo, por lo que no dudó en entablar conversación con él, quien le preguntó de dónde era y qué era lo que estaba haciendo enPero Danna tenía prisa y no podía quedarse a platicar por lo que Pablo le pidió su número. Ella recién llegada a Madrid y con un número de celular nuevo, le dio el teléfono de memoria y ambos se despidieron. Sin embargo, unos minutos después, cuando ya se habían separado, Danna revisó su número celular y descubrió que se le había dado mal. Un sólo número era incorrecto. Aunque volvió corriendo al lugar de su encuentro, en donde llegó incluso a gritar su nombre, ya no lo encontró.En el video deaparecen todas sus compañeras de reparto dey las vemos interrogándola sobre el chico al que acaba de conocer.decidió abrir su corazón y contar a sus fans, la historia de una de sus piezas más aclamadas de su último disco. Ésta fue la primer canción que escribió la cantante y habla sobre desamor, sobre una relación que terminó en lágrimas, y la interprete confirmó que está inspirada en una experiencia real, reciente y muy dolorosa para ella.Por medio de un hilo deafirmó incluso que, de no haber tenido tan destrozado el corazón, la canción no existiría, y relató la historia, sin revelar nombres, sobre una relación que terminó mal con una persona que "será siempre especial" para ella. Aquí puedes conocer la historia completa.Información por Milenio