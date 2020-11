Lillini insatisfecho con el empate ante Chivas

Escuchar Nota

El director técnico argentino de los Pumas, Andrés Lillini, se fue insatisfecho de Ciudad Universitaria, luego de empatar a dos goles con las Chivas en duelo correspondiente a la jornada 16 y penúltima del Torneo Guard1anes 2020.Por otra parte, Lillini respetó el trabajo realizado por el árbitro, Cesar Arturo Ramos, más allá de la tarjeta roja mostrada a Alan Mozo cerca del final.Sobre la actuación del árbitro, me pareció normal, buena, no creo que haya incidido en el resultado para nada. En cuanto a la expulsión la verdad no la he visto, pensé que habían llegado los dos juntos, pero el árbitro está más cerca que yo”, comentó el estratega sudamericano.Con información de Excélsior