Limitan acceso a acervos históricos en el Archivo General de la Nación

"El tema central es el derecho que todo ciudadano tiene para el acceso a los archivos históricos, ya que según la Ley General de Archivos, cuando un archivo pasa al acervo del AGN y se convierte en archivo histórico, debería poder ser consultado sin restricción alguna”, dijo en entrevista con Excélsior la historiadora Halina Gutiérrez.



"El decreto decía que la apertura de archivos sería una realidad, pero lo que hemos visto en los hechos, en el trabajo en el AGN es que no sólo no ha ocurrido eso, sino que la consulta se ha vuelto más difícil”.



"Y nos niegan dichos documentos bajo argumentos que nos parecen insostenibles, por ejemplo, que los personajes (a consultar) no son de relevancia social, se dice que ya no existen o que están fuera de consulta”, lamentó.

“Pero cuando volvimos al archivo, sólo está abierta una parte, hasta 1949, pero de 1950 en adelante no se puede consultar. Y aquí nos parece que hay una contradicción de fondo entre el discurso de apertura y transparencia para ver los archivos y, por el otro lado, se nos está negando el acceso sistemáticamente”, dijo.



“Pertenecen a áreas del Estado mexicano que fueron utilizadas para espiar a sus disidentes, es decir, tienen los archivos de lo que se llama el periodo de la Guerra Sucia, la contrainsurgencia y la disidencia política y muchos temas más y, para quienes trabajamos el siglo XX, en cualquier tema, estos archivos son vitales. La riqueza de este acervo está perdida para nosotros porque no podemos consultarlo”.



Más de 200 investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Mora, El Colegio de México (Colmex) y otras instituciones académicas firmaron ayer un documento para(AGN), debido a que no existe acceso a los documentos posteriores al año de 1950.Pese a todo, dijo, los investigadores no han tenido acceso pleno a los fondos de IPS y de la DFS. “Así que nuestro exhorto es a las autoridades para que solucionen esta situación y que se reconsidere esa postura de cierre de los archivos y de”.La historiadora también explicó que, de acuerdo con el director general del AGN,, el acceso a estos archivos. Esto propició que desde 2019 se ha negado a los investigadores el material o se ha entregado en versiones testadas “que los vuelven inútiles para el trabajo que realizamos”.La investigadora recordó que, en febrero del año pasado, el gobierno federal firmó un decreto en el que se anunció el acceso a estos archivos que, hasta entonces,Aunado a esto, denunció que distintosAsimismo, comentó que el pasado 6 de enero los investigadores encontraron un anuncio en la sala del AGN, donde les informaron que el fondo IPS iba a estar fuera de consulta porque estaría en, “y eso nos pareció terrible porque esa razón no está fundamentada, dado que dicho fondo ya está clasificado y no necesita arreglo alguno”.Días después, relató, el AGN se desdijo y aceptó que era un error la supuesta reclasificación.¿Qué tipo de documentos hay en ambos fondos?, se le preguntó.Creemos que se, y lo que pedimos es que el AGN nombre a su comité archivístico previsto en la Ley Federal de Archivos, que pueda decidir el manejo de dicha información.