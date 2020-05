Limitan reactivación a ‘no esenciales’ en Coahuila

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este lunes reabrieron los negocios no esenciales en Saltillo y, la ciudad tuvo casi la misma dinámica previa a la cuarentena, con un balance de cero nuevos casos de contagio durante 24 horas, aunque el Subcomité de Salud para la Región Sureste acordó reducir la actividad económica de los negocios no esenciales, a menos de 24 horas después de que estos pudieron abrir tras la contingencia.



Según los acuerdos del Subcomité, “se determinó que el comercio organizado no esencial solo abrirá de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas”, igual que los mercados sobre ruedas.



Además del acotamiento, también se activó “el protocolo para la recomendación de la aplicación de pruebas rápidas en los sectores comercial e industrial de la región”, lo cual servirá para tener datos más reales de los contagios.







Asimismo, ante el registro estatal de contagios con cero casos en la capital del estado, se explicó que el SARS CoV-2 necesita entre dos y 14 días de incubación para generar síntomas de contagio, por lo que la cifra cero que se vivió este inicio de semana se debe al aislamiento y al esfuerzo previo realizado por los trabajadores de la salud, la sociedad y las autoridades,



Este regreso a la vida en sociedad no fue igual para la Comarca Lagunera porque se perfila para una semana peor a la anterior respecto a los contagios. Este lunes se registraron 10 nuevos casos en la ciudad de Torreón; dos en Matamoros y uno en San Pedro y Francisco I. Madero.



Igual que Saltillo, las ciudades de Piedras Negras y Monclova, vivieron una jornada con cero contagios debido a los sacrificios previos, que están puestos a análisis a partir de la reapertura económica y la dinámica social.



Las autoridades locales advirtieron que de no respetarse las reglas de reincorporación paulatina a la nueva normalidad, el contagio masivo podría desbordar al sistema de salud, esto ante la relajación de las medidas sanitarias registradas en Saltillo por parte de los ciudadanos.