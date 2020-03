Limitarán el ingreso a centros comerciales

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Para poder proteger a la comunidad y a los empleados de los centros comerciales de la localidad, autoridades de la Ciudad y del Condado de Val Verde ordenaron que se permitiera un número de clientes a la vez para reducir la posibilidad de contagio del Covid-19.



Desde ayer los centros comerciales que son HEB y Walmart de la localidad, tuvieron que aplicar las nuevas normas del municipio. También se informó que hasta ahora no hay indicaciones de cuales comercios tendrán que cerrar sus puertas.



El centro comercial Walmart solo tendrá permitido dejar entrar a un total de 50 personas a la vez y esta misma cantidad se estará aplicando para el centro comercial HEB del bulevar Veteranos y en el interior de los edificios se mantienen las medidas de seguridad correspondientes.



Asimismo se informó que debe ser una persona por familia la que podrá ingresar al comercio, se le negará la entrada a menores de 16 años de edad y los clientes deberán mantener una distancia entre ellos de seis pies.



Las personas mayores de 65 años podrán acudir a hacer sus compras a estos comercios desde las 10:00 hasta las 11:30 de la mañana, y también se estará controlando la cantidad de artículos que estarán comprando, como papel higiénico y los productos de limpieza e higiene personal, esto para que se tengan abasto para todos los clientes.



El centro comercial HEB en la calle Pecan podrá dejar entrar sólo a 25 personas a la vez, mientras que otros centros comerciales pequeños, como Dollar General solo podrá recibir diez clientes a la vez. Se hacen recomendaciones a otras pequeñas empresas como salones de belleza de no tener a personas en la sala de espera.



Esta orden ejecutiva tendrá una duración hasta el 3 de abril del año en curso y quienes no respeten esta norma podrán ser multados.