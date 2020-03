Limitaría Liga de Desarrollo a los jugadores de la Sub 23

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Ascenso MX será sustituido por la una Liga de Desarrollo, en la cual jugarán equipos Sub 23 y dependerán de los equipos del Máximo Circuito. Una vez que el Ascenso y Descenso sean suspendidos por un lapso de seis años.



De acuerdo con John Sutcliffe, los cambios serán anunciados el próximo 17 de marzo, en una reunión de dueños.



La suspensión del ascenso y descenso por seis años se debe a la inestabilidad que actualmente hay en la Liga MX.







La Liga de Desarrollo se ocupará para ayudar a desarrollar a jóvenes de la Sub 23 que no encuentran acomodo entre los equipos de la Primera División. Hasta ahora no se sabe los clubes que ocuparán ese sitio que dejará vacante el Ascenso MX.



Los equipos que actualmente están en el Ascenso Mx y pueden jugar en la Primera División son Atlante y Celaya, que tienen la invitación para integrar una liga que se espera llegue a 20 equipos.