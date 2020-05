Limitarían energía limpia a ciudadanía

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Mientras se endurecen las reglas para la instalación de techos solares, las escasas inversiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la proliferación de equipos de baja calidad podrían limitar a la ciudadanía el acceso a energías más baratas.



“El 90% de las empresas que instalan paneles en techos no cumplen con estándares de instalación, de mano de obra y mucho menos de equipo… Que se cumpla realmente lo que no se está cumpliendo”, dijo Gil González Gutiérrez, director comercial y de Operaciones de la empresa Energy Saver.



Recordó que desde 2016 se publicó la regulación de las generadoras de electricidad a este nivel. Ahora, argumentando cuestiones de confiabilidad de la red de electricidad, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía le dan facultades al distribuidor (CFE) para que los equipos que se instalen cumplan con las especificaciones requeridas para la red y que, a su criterio, otorgue el permiso de interconexión a partir de la saturación de la región.



Y es que “al tener equipos ahorita que no cumplen con las normas, se está inyectado energía mala a la red, generando muchos problemas a la CFE y a cualquiera que esté conectado”, externó González Gutiérrez, quien tiene más de 14 años de experiencia en el mercado.



Explicó que los equipos de dudosa procedencia saturan los transformadores de la CFE, pues la infraestructura tiene un límite. Los equipos que no cumplan con las normas tendrán que ser apagados.



“Se va a establecer que todas las marcas que vendan equipos chafas, dejen de venderlos; con esto las redes no se van a saturar… Como ofertantes del servicio vamos a tener que ser más profesionales al momento del instalar paneles solares”, mencionó.