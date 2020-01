Lindsay Lohan regresará al cine este año; busca recuperar su carrera

La actriz, de 33 años,, para retomar su carrera y "simplemente recuperar la vida por la que he trabajado tanto y compartirla con mi familia y ustedes".En una entrevista vía satélite que transmitió CNN como parte de su programa para recibir al nuevo año,Durante varios años la artista vivió entre Londres y Dubái, tratando de dejar atrás sus constantes enfrentamientos con la ley y su lucha contra las adicciones, que la alejaron del cine. Al momento de la entrevista se encontraba en Muscat, Omán.La protagonista de la cinta The parent trap (1988), que marcó el inicio de su actividad profesional,, y, lo más importante, resucitar la suya.Lohan aseguró que "realmente quiero concentrarme en mí y en todo lo que puedo hacer en mi vida, regresar a Estados Unidos y comenzar a filmar nuevamente, lo que haré pronto en este nuevo año", reveló.En 2019, la actriz inauguró Lohan Beach House Mykonos, donde se grabó un reality show, en donde se veía cómo administraba el negocio, recibía a los huéspedes y atendía a los clientes de élite. El programa duró una temporada y el lugar cerró tiempo después.De acuerdo a una nota publicada en la revista People, Lindsay Lohan protagonizará la cinta Among the shadows, que se estrenará en marzo de 2020. Esta sería su primera película desde el largometraje The canyons, que rodó en 2013.