Líneas de ayuda previenen suicidios: MARS

“Nuestros colaboradores trabajan las 24 horas de los 365 días del año, por ello apelamos a la responsabilidad de la sociedad para usar La Línea de la Vida. Las satisfacciones han sido varias, pero tenemos que redoblar esfuerzos para seguir salvando la vida de más coahuilenses que se encuentran en situaciones difíciles, con problemas de salud mental”.

El Gobierno del Estado, a través de la(SS) enconsolidó durante este año áreas de detección y prevención del suicidio que permiten salvar vidas de cientos de coahuilenses en estado deEl gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís destacó que en la entidad se pusieron en marcha(CRUM), se habilitó la, además de poner en marcha la unidad móvil de prevención del suicidio y sumar asociaciones civiles y religiosas para fortalecer la cultura de la prevención.Determinó que el Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila de Zaragoza (ISSREEI) mantiene bajo su supervisión la Línea de la Vida, que es atendida por especialistas que se encuentran en las instalaciones del Centro Estatal de Salud Mental.El Mandatario estatal indicó que durante este año la Subsecretaría de Urgencias Médicas de la SS sumó a médicos, enfermeras y paramédicos que apoyan en la atención del 911, quienes, además de ubicarlos para enviar el apoyo necesario.Erik Varela Cortés, subsecretario de Urgencias, enfatizó que se puso en marcha un protocolo de atención que ha logrado una mayor coordinación con instituciones como las presidencias municipales, la Cruz Roja, el IMSS y el ISSSTE, entre otras, para ser tener mayor efectividad.Mencionó que mediante llamadas se han detectado casos que han sido atendidos posteriormente en el Centro de Salud Mental. La preparación de nuestro personal ha sido clave para tener resultados positivos, dijo.Existe la Ley de Prevención del Suicidio, que establece que se debe atender de forma coordinada, interinstitucional e interdisciplinaria el problema del suicidio, además de promover la participación de la comunidad en el combate de este problema.precisó que todas las instituciones médicas públicas y privadas están obligadas a brindar cobertura asistencial de emergencia a las personas que hayan intentado suicidarse y a sus familias.Desde que la Secretaría de Salud de Coahuila estableció la presencia de 35 médicos y paramédicos ubicados en el C4 de toda la entidad, se han evitado 400 suicidios de personas referidas para la Línea de la Vida, reveló el Secretario de Salud , Roberto Bernal Gómez.Los CRUM´s se encuentran ubicados en“Actualmente tenemos en fase piloto una aplicación para celular donde los solicitantes pueden recibir, a través de una videollamada, asesorías. Pretendemos en el 2020 ya tener esta aplicación para todo el estado”, apuntó.Por su parte, María de los Ángeles Sifuentes Galván, Directora del ISSREEI, enfatizó que es una prioridad para el Gobernador y el Secretario de Salud el seguimiento que se ofrece a cada caso: “Los recibimos, se inicia el tratamiento adecuado y nos apoyamos con sus familias para su recuperación”.‘Marqué y pude platicar con alguien’Gabriela “R”, paciente de 43 años, reconoció que en un principio dudó en marcar al teléfono, dado que vive sola y no tiene amigos ni familiares cercanos en la ciudad de Saltillo: “Piensas en todo y en nada, es difícil tratar de entender las cosas, pero marqué y pude platicar con alguien que me orientó” dijo.“Tomaron mis datos y estuve en contacto, me invitaron a asistir al. Estoy eny contactamos a mi hermana, que ha sido de total apoyo”, concluyó.