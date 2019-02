Linkin Park no busca nuevo cantante

A casi dos años de la repentina muerte de Chester Bennington, la banda Linkin Park no tiene en la mira buscar un nuevo vocalista... por el momento, según lo expresado por el líder de la cuadrilla, Mike Shinoda."No es mi objetivo buscar un nuevo cantante. Si llegase a ocurrir, debe ser de forma natural. Si encontramos a alguien que sea una gran persona que se ajuste bien estilísticamente, podríamos intentar algo. No me gustaría sentir que estamos reemplazándolo", expuso el músico a un medio alemán.El futuro del grupo quedó en entredicho luego de dicho fallecimiento y de que el propio Shinoda lanzó un material solista, titulado Post Traumatic."A todos nos gusta hacer música. Conozco a los demás, les encanta tocar en vivo, les encanta estar en el estudio de grabación. No hacer eso sería como... no sé, poco saludable", afirmó Mike.