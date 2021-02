Lionel Messi rescata al Barcelona y remontan ante el Real Betis

Escuchar Nota

.- En cuanto aparecióen la canchas, el Barcelona cambió radicalmente y le dio la vuelta alal que le sacó la victoriaEl encuentro mostró dos caras, una sinen la primera parte y otra con él, cuando ingresó en el complemento.El mexicanojugó los 90 minutos, trabajando con mucha solvencia en el mediocampo, pero no alcanzó para apoyar a su equipo a mantener la ventaja.Sinen el terreno de juego, ya que el técnico Ronald Koeman decidió mandarlo en la banca, el cuadro local se adueñó de las acciones.Al 38',puso adelante alpara permitirle manejar el encuentro.Con toda la presión del, para el complemento se hizo obligado el ingreso de, buscando cambiarle la cara al cuadro blaugrana, que el primer tiempo sufrió para encontrar la portería.Tenía dos minutos en la cancha cuando apareció la magia dequien al 59' emparejó los cartones y puso nuevamente en la pelea alY al 68', el conjunto dese sobrepuso, pues no dejaba de insistir y se fue adelante cuandoanotó en propia portería para poner el 2-1.Parecía que elestaba perdido, perose sobrepuso a su falla y empató con un cabezazo al 75' para el 2-2.En la recta finalhizo el 3-2 al 87', para darles la victoria .Barcelona llegó al segundo lugar al sumar 43 puntos y else quedó con 30 unidades.