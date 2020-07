Liquidan a la Onefa; sin temporada 2020

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- En una reunión extraordinaria por parte de coordinadores deportivos y directivos de equipos representativos, la Onefa tomó una decisión que desde hace tiempo ya se sabía y era la de cancelar la temporada 2020 ante la falta de garantías de salud.



Fue ayer por la tarde que se dio el veredicto y entre todos dejaron en claro que se hizo lo posible, pero las condiciones les negaron la posibilidad de llevar a cabo un torneo de primer nivel.



La reunión de la Onefa fue online, en donde estuvo presente el coordinador de deportes de la UAdeC, David Hernández Barrera, quien junto con los demás de su posición y de la misma Onefa tomaron la decisión.



Aunque no es oficial es un hecho que el torneo queda para el 2021 y no hay vuelta atrás, luego de que no hay las condiciones necesarias para un partido, ni siquiera a puerta cerrada, pues al menos en el campo son más de 100 personas para un partido de futbol americano universitario.



Se esperaba una determinación hasta agosto, luego de que el fin de semana, en reunión técnica, se analizará aguantar hasta ese mes o bien a finales de julio, pero eso no sucedió y se adelantó todo.





Ya había desistido



Los Auténticos Tigres y las Águila de la UACH ya habían desistido de la siguiente temporada, los Lobos estaban puestos para arrancar.