Liquidan al 100% incendio en Biosfera de Sian Ka’an

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que fue liquidado al 100 por ciento el incendio forestal que comenzó desde el pasado 8 de julio en zona núcleo Muyil, en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, perteneciente al municipio de Felipe Carrillo Puerto, que afectó tres mil 100 hectáreas.En su cuenta de Twitter, el organismo federal señaló -la víspera- que “gracias a los combatientes que han trabajado desde el 8 de julio, a la coordinación interinstitucional y al equipo aéreo de @SEDENAmx , se liquidó al 100% el incendio forestal en la zona núcleo Muyil de la Reserva de Biosfera Sian Ka' an en QuintanaRoo”.Por su parte, el secretario de Ecología y Medio Ambiente estatal, Alfredo Arellano, indicó también que el siniestro en Muyil, en la reserva de Sian Ka’an, está controlado y liquidado en un 100 por ciento.Explicó que desde el inicio del incendio, combatientes de Conafor, Conanp, Sedena, Protección Civil, personal del municipio de Felipe Carrillo Puerto y voluntarios capacitados, lucharon contra el fuego que invadió una superficie forestal de tres mil 100 hectáreas en esa zona del territorio quintanarroense.Apuntó que la administración de la entidad, en coordinación con los tres niveles de gobierno, a través del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales, continuará monitoreando la superficie afectada para garantizar que no vuelva a surgir fuego en el área tras su liquidación.Las autoridades evaluarán el sitio para saber el nivel de incidencia en la vegetación, añadió.En tanto, dijo que para atender el incendio en reserva Uaymil, que se presenta en un área de 500 hectáreas, se activó el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes (EEMI). Estarán combatiendo brigadas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.Señaló, además, que en el kilómetro 3.5 Pedro A. Santos-Limones, en el municipio de Bacalar, se localiza el siniestro El laurel, controlado en un 100 por ciento y liquidado en un 95 por ciento, tiene una superficie de 200 hectáreas.Mientras, en La Hondonada se logró apagar el fuego en un 95 por ciento y se tiene el control de un 100 por ciento en las 368 hectáreas de superficie en la que se ha presentado. Se ubica en Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Benito Juárez.También, en Benito Juárez, se trabaja para combatir el incendio forestal ubicado a 500 metros al sur de la Avenida Guayacán, lleva el nombre de El fraccionamiento, comprende un área de 80 hectáreas y está controlado en un 25 por ciento y liquidado en un 10 por ciento.El funcionario señaló que los incendios que se combaten en el estado en esta temporada son resultado, en una buena parte, al aumento en la cantidad de combustible natural y a las condiciones atmosféricas agravadas por el calentamiento global del planeta.Señaló que lo anterior ha provocado que las temperaturas sean más elevadas y haya menos presencia de lluvias, lo que incide para que los siniestros no se apaguen.