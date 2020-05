Lissette Álvarez: Encontrar paz en medio del caos

Escuchar Nota

“Esa es mi contribución en esta época de contingencia para que la gente se quede en casa por el Covid-19”, explicó la instructora en entrevista con Elite.

“Este yoga tiene diversos fines, por ejemplo, mejorar el sistema inmunológico, el sistema nervioso, resistir las enfermedades, sacar el enojo interno, echar fuera el sufrimiento y fortalecer el cuerpo”, detalló la saltillense.

“No sabemos qué va a pasar, mucha gente se está quedando sin trabajo, tenemos a los niños en la casa, no podemos salir y estamos desesperados”, apuntó Lissette.

“Este yoga me encanta porque es una sanación, usas mantras y tiene muchos beneficios, como mejorar tu estado físico y emocional, promover el amor propio, recuperar la condición física, elevar la conciencia, libera de bloqueos inconscientes, rompe patrones negativos e inseguridades, y combate la depresión y el desánimo”, sintetizó Lissette.

“Tiene una relación increíble con mantras especiales de alta frecuencia vibratoria, por eso lo agregué en algunas sesiones”, puntualizó la saltillense.

“Mucha gente que hace las clases luego me mandan mensajes para decirme lo bien que se han sentido, y no es nada más físicamente, es como una sensación de bienestar y tranquilidad”, comentó la experta.

“Yo los invito a que se den la oportunidad de conocer una tecnología maravillosa que, además de ayudarles físicamente, los apoyará emocional y mentalmente en estos momentos de crisis para que en medio del caos podamos encontrar paz”, finalizó la maestra de kundalini yoga.

