Lista etapa tres del Serial MTB Coahuila; continúa la lucha

Saltillo, Coahuila-. Este domingo se corre la etapa tres del Serial MTB Coahuila Sur en la modalidad de maratón en el ejido El Recreo, localizado al sur de Saltillo, luego de más de medio año en espera debido a la pandemia.



A las 8:00 horas comenzarán las salidas, dividiéndose en grupos el contingente, siendo el primero en partir el que pedaleará 52 kilómetros, siendo Élite, Élite Master, Femenil Expertas, Jr. Pro, Expertos, Master Expertos, Avanzados Menor y Mayor, Femenil Avanzadas y E-Bike.



El grupo dos y el tres pedalearán por 26 mil metros; el grupo dos se compone de Intermedios A, B y C, así como de Femenil Menor y Mayor, además de Master A y Juvenil; en el tres van Principiantes A, B y C, junto con Femenil Principiantes Menor y Mayor.



Finalmente está el Promocional Varonil y Femenil, quienes pedalearán una distancia de 19 kilómetros.



Las inscripciones terminaron, ayer fue el último día para hacerlo, por lo que mañana no se realizarán registros, así que, en caso de no haberlo hecho, solo irá como mero espectador y no logará entrar a la competencia.