Lista industria de Coahuila para pagar los aguinaldos

Saltillo, Coah.- Aunque no descartó la posibilidad de que algunos empresarios se verán en la necesidad de solicitar créditos para cumplir con el pago de los aguinaldos, José Antonio Lazcano Ponce, presidente de la Canacintra Coahuila Sureste, dijo que dicho sector está listo para cumplir con esta prestación para con sus colaboradores.



Reconoció que ha sido un año complicado y se prevé un 2021 con cautela, sin embargo, “es parte de la responsabilidad que hemos tenido las empresas, es un derecho por ley que tienen nuestros trabajadores”.



Además de la posibilidad de que en algunos casos la empresa solicite algún préstamo, también existe la alternativa de que se establezca algún convenio con los trabajadores para recibir una parte en noviembre y otra en diciembre, por mencionar un ejemplo. Depende de la política de cada empresa y de la posición económica en que se encuentre.



Hasta ahora, “yo no tengo conocimiento de que alguna no vaya a pagar, quizá alguna tenga algún problema, quizá se busque algún financiamiento o convenio para trasladar paulatinamente el pago, pero se está haciendo un esfuerzo de nuestras empresas para solventarlo en beneficio de nuestros trabajadores”, apuntó Lazcano Ponce.