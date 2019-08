Lista la séptima etapa

Falta una semana para la realización de la séptima etapa del Serial MTB Coahuila Challenger 2019, teniendo ahora una ruta diferente para los amantes del ciclismo de montaña.Toca turno al equipo Laín ser los anfitriones, poniendo de manera inmediata a trabajar en una ruta, la cual tomaron en el Camino del Cuatro, que tiene tiempo de no usarse para andar pedaleando por las mañanas en una competencia.La salida es el 11 de agosto a las 8:00 horas con las primeras categorías, en este caso Juvenil, Principiantes A, B y C, quienes darán dos vueltas. Minutos mas tarde rodarán Intermedios A, B y C con tres vueltas, en tanto que la Femenil Intermedia dará dos, mientras Femenil Principiantes Mayor y Menor solo una, junta con Promocional Varonil y Femenil.Finalmente saldrán los de mayor rango, ene este caso Élite, Élite Máster y Jr. Pro, para dar cinco vueltas; Expertos, Avanzados Mayor y Menor tendrán que pedalear cuatro, para terminar femenil Abierta con tres.