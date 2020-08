Listo el regreso a clases: Coahuila aplicará modelo Aprende en Casa

Escuchar Nota

“Nosotros ya tenemos listos, organizados y distribuidos los libros de texto, los contenidos, los sistemas, la capacitación de los maestros, de los supervisores y de jefes de sector”, señaló el Secretario de Educación.

“Incluye varios criterios, el primero el uso del crubrebocas, que los estudiantes de 11 años en adelante, tienen que usar cubrebocas obligatoriamente el 100% del tiempo, que tiene que haber sana distancia y que todos los salones deben estar siempre con las ventanas abiertas”, detalló.

“Hemos acomodado a 500 niños que venían de particulares a públicas, pero tenemos todavía a 600 niños que están pendientes de que les asignemos una escuela”, puntualizó.

“No hay un censo, hay un estimado que se hizo el año pasado, pero vamos a ver cuantos se ratifican ahora la semana próxima que tengan una reunión con sus directores… El estimado era grande, era de varios miles de personas que tenían reportes de problemas de salud”, explicó.

La primera etapa deliniciará para los casi un millón de estudiantes del estado de Coahuila mediante el, a partir dely del, Secretario de Educación en Coahuila, informó que a corto plazo no hay un fecha de término para este modelo, sin embargo, aseguró que ya se encuentran listos para el arranque de las clases., de los cuales, ya se tiene el 100% de los libros de secundaria en cada una de las regiones, mientras que los de preescolar y primaria, se comenzarán a distribuirlos a partir de la próxima semana.En el caso de las, también de manera virtual, pero con la opción, de que una vez que cumplan con los requisitos necesarios, empleen el modelo semi-presencial.González Calderón, informó que durante este periodo se presentóy solo quienes realizaron su trámite en mayo ya cuentan con un lugar designado, mientras que el resto se reubicarán en las escuelas que tengan lugares disponibles.Una vez en el estado se den las condiciones autorizadas por la Secretaría de Salud para que haya unpara el sector educativo público, Higinio González Calderón dijo que se, pues no cuentan con un censo específico.A pesar de esto, mencionó que durante el periodo de primavera solamente 20 docentes son los que solicitaron licencia de sus funciones con goce de sueldo, por lo que fueron muy pocas estas situaciones.Al igual que a nivel federal,, también se continuará con lay se hará uso de la radio educativa, además, continuarán apoyándose en los grupos de Whats App y páginas de Facebook que se crearon para el cierre del pasado ciclo escolar.Higinio González, reconoció que los cambios en la manera de impartir la educación a raíz del, si está afectando en la eficiencia de la calidad del aprendizaje de los estudiantes, a pesar de esto, consideró que no será un año perdido.