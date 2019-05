Listo Jiménez para ser referente del Tri

Raúl Jiménez no le teme a ser el nuevo referente en el ataque de la Selección Mexicana y cargar con la cuota de goles ahora en la Copa Oro 2019.Así lo aseguró su padre, Raúl Jiménez Vega, este viernes durante la firma de autógrafos organizada por Bridgestone, que el delantero del Wolverhampton brindó en una plaza al sur de la CDMX."Lo ha buscado, lo ha luchado, y esperemos que este sea el momento, y de aquí hasta el Mundial de Qatar sea el referente de la Selección", explicó hoy el papá del futbolista."Es una presión que él asume con mucha responsabilidad pero sobre todo, a él le encanta lo que hace, y ahí esa presión se diluye y, al contrario, lucha por poner muy en alto el nombre de México".El padre del atacante del Wolverhampton comentó que su hijo respeta la decisión de otros jugadores de no venir al Tri."Son amigos de nosotros y cada quien toma sus decisiones, muy respetables; Raúl siempre está muy orgulloso de representar a México", apuntó."De portar la verde y ellos tomaron sus decisiones, muy respetable".Jiménez Vega aseguró que a su hijo no le afecta la eterna comparación con su amigo y también delantero Javier "Chicharito" Hernández."Eso siempre les tocó estar en el mismo tiempo y siempre va a estar esa comparación pero eso lo hacen más ustedes, los medios, y ellos son amigos, lo disfrutan ", agregó.