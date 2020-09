¿Listo para hacer la tesis? Lanza SEP beca para titulación; checa los requisitos

Escuchar Nota

¿Cuáles son los requisitos?

¿Qué documentos debes entregar?

Fechas importantes:

La, a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, ofreceo cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional que lleve a laLa beca consiste consiste en unque será pagado después de la publicación de resultados.Si buscas obtener esta beca deberás registrar la solicitud de, en la página https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/ Para poder recibir la beca, los interesados deberán tener una cuenta bancaria de débito a su nombre y asegurarse de que permita depósitos y transferencias electrónicas mayores al monto total de la beca, y que no tenga límite de depósitos al mes.Previo al inicio del período de registro de solicitudes,, haciéndose responsables de los datos que registren.1. Ser mexicano2. Ser postulado por la Institución Pública de Educación Superior de origen3. Haber iniciado el trámite para realizar la tesis o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional para obtener la titulación a partir del mes de octubre de 2019 y hasta el 27 de septiembre de 2020. El tema o actividad para obtener la titulación debe ser aceptado por la institución de origen en la que el alumno/a o egresado/a haya cursado sus estudios.4. No haber obtenido el grado académico por el que solicita la beca5. No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada.6. No contar con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita.1. Acuse generado por el SUBES del registro de la solicitud de la “Beca para iniciar la Titulación.”2. Documento que haga constar que ha iniciado la tesis o el trabajo escrito o actividad profesional que lo conducirá a la titulación, indicando fecha de inicio y de conclusión.3. Carta bajo protesta de decir verdad que indique:a) Lugar y fecha de emisión;b) Nombre del/de la aspirante;c) Sólo para egresados: Fecha de egreso (día/mes/año);d) Nombre de la tesis o el trabajo escrito o actividad profesional que lo conducirá a la titulación;e) Fecha de inicio de la tesis o el trabajo escrito o actividad profesional que lo conducirá a la titulación;f) Manifestación, bajo protesta de decir verdad, de que el tema del trabajo escrito o actividad profesional que lo conducirá a la titulación cuenta con aceptación de su IPES;g) Declaración de que no cuenta con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada;h) Declaración de que no cuenta con otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita;i) Confirmación de que no ha obtenido el grado académico por el que solicita la becaj) Firma del aspirante.28 de septiembre al 16 de octubre 202028 de septiembre al 23 de octubre de 202009 de noviembre de 202028 de septiembre al 10 de noviembre de 2020