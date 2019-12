¿Listo para tu relación tóxica favorita? En unas horas regresa You

You estrenará se segunda temporadacausará más incertidumbre que en la primera entrega, pues "comenzará de cero".en el que se confirmó la segunda temporada de You y es que en el desenlace de la primera quedaron muchas interrogantes sin resolver., para escuchar a Shay Micthell decir en español que es: “una obsesión”.Te recomendamos: Con Henry Cavill, 'The Witcher' compite contra 'Game of Thrones'La segunda temporada de You estrena y no te la puedes perder, por eso, aquí te compartimos toda la información para que veas los nuevos capítulos de la serie original de Netflix.Netflix emitirá los nuevos capítulos de You este jueves 26 de diciembre.Al tratarse de un producto original de Netflix, You sólo se puede ver si cuentas con una suscripción. Todos los episodios estarán disponibles a partir del 26 de diciembre.La hora de estreno es a medianoche en la Zona Pacífico de Estados Unidos, por lo que en la Ciudad de México y en la Zona Centro del país se podrá ver a partir de las 2:00 a.m.Ésta es la hora en la que la segunda temporada de You estará disponible en otras zonas:12:00 a.m (UTC-9)Baja CaliforniaLos ÁngelesSan Diego1:00 a.m. (UTC-8)Baja California SurChihuahuaNayaritSinaloaSonora3:00 a.m. (UTC-6)El SalvadorQuintana RooCosta Rica4:00 a.m. (UTC-5)PerúColombiaChilePanamáNueva YorkFlorida5:00 a.m. (UTC-4)ArgentinaRío de JaneiroSau PauloUruguayBoliviaVenezuelaCon información de Milenio