Listo Uriel Antuna para debutar con Chivas

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas viajaron este mediodía rumbo a Aguascalientes para enfrentar mañana al Necaxa en el Estadio Victoria, en punto de las 19:00 horas.



La novedad que posiblemente presente el técnico Luis Fernando Tena es la inclusión de Uriel Antuna, quien no podía jugar con el Rebaño debido a que su contrato con el Galaxy de Los Angeles de la MLS concluía hasta el 31 de diciembre de 2019, motivo por el cual el volante ofensivo no participó en ninguno de los tres partidos anteriores.



El único de los ocho refuerzos que no viajó fue José Madueña, quien sufrió molestias en el muslo derecho desde el primer partido ante Venados de Mérida, por lo cual se quedó en Guadalajara para continuar su rehabilitación. Otra de las bajas que ha sufrido el Rebaño en partidos de pretemporada es Eduardo Torres, quien se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo, y estará fuera por tres meses.



El juego de mañana será el último de Chivas de cara al inicio del Clausura 2020, en el que recibirá a Juárez el próximo 11 de enero en el Estadio Akron.