Listos los Octavos del Mundial Femenil

Los Octavos de Final del Mundial Femenil quedaron definidos tras la conclusión de la Fase de Grupos en Francia 2019.La siguiente ronda de la Copa del Mundo tendrá duelos de lujo, entre los que destacan el choque entre Francia, anfitriona del torneo, y Brasil, así como el juego entre España y Estados Unidos, actual Campeón del Mundo.Los ganadores de estos cotejos se verán las caras en Cuartos de Final, al estar ubicados en la misma llave.Los otros encuentros que complementan la primera ronda de vida o muerte en suelo galo son Noruega ante Australia, Suecia contra Canadá, Holanda enfrentando a Japón, Alemania contra Nigeria, Inglaterra chocando contra Camerún e Italia ante China.Dichos juegos se llevarán a cabo a partir de hoy y concluirán el martes, para dar paso a la fase de los mejores ocho del certamen.DUELOSAlemania vs NigeriaInglaterra vs CamerúnEspaña vs Estados UnidosItalia vs ChinaNoruega vs AustraliaFrancia vs BrasilSuecia vs CanadáHolanda vs Japón