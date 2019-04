¿Listos para gritar?

Luego de que Disney cautivara al mundo con su versión sobre la tradición mortuoria de los mexicanos, ahora New Line Cinema trae a la pantalla grande una terrorífica historia inspirada en una de las principales leyendas de nuestro país: la de la llorona.El realizador Michael Chaves trabaja de la mano del productor James Wan, quien se ha erigido como uno de los referentes contemporáneos del género, y de Gary Dauberman, guionista de It y los filmes de Annabelle, en La Maldición de la Llorona, cinta que llega en plena Semana Santa dispuesta a estremecer a millones alrededor del mundo.Escrita por Mikki Daughtry y Tobias Laconis, esta versión la estelarizan Linda Cardellini, Raymond Cruz y Patricia Velásquez. La primera encarna a Anna Tate-Garcia, una trabajadora social y madre soltera que trata en lo posible empatar estos dos papeles mientras intenta superar la partida de su marido.Ambientada en Los Ángeles de inicios de los 70, la trama se centra en esta mujer escéptica que en su quehacer profesional a tenido que enfrentar un montón de supersticiones, pero no se imagina lo que está a punto de vivir cuando en uno de sus casos, durante una visita halla a un par de pequeños escondidos en el armario, situación que ella atribuye a un supuesto abuso por parte de Patricia (Velázquez, madre de las criaturas.Como medida precautoria, Anna decide llevarse a los niños a un refugio, ya que Patricia es llevada a un centro siquiátrico. Esa noche resuena un clamor femenino y enseguida aparecen los muertos los pequeños en el río. En pleno dolor de su pérdida, Patricia le echa en cara a Anna el hecho y le dice que ahora le tocará a ella sufrir lo mismo cuando La Llorona se lleve a sus hijos.Ante la inminente amenaza que se hace más palpable cada vez, a pesar de su inicial escepticismo, Anna recurre a Rafael Olvera (Cruz), un religioso que se han investido en curandero y se ha abocado a a poder enfrentar a La Llorona.“Cuando llegué a Estados Unidos, una de las primeras historias que me contaron fue la leyenda de La Llorona. Al ver mis películas, las personas asumen que adoro las historias de fantasmas, y tienen razón, pero La Llorona es mucho más que eso. Te aterroriza en el nivel más profundo y apela a miedos que ni siquiera sabías que tenías.“Es comprensible que sea una parte tan integral de la vida de la gente. Me obsesioné con la historia. Pensé: ‘Sería una figura maravillosa y espeluznante en la pantalla grande’”, contó a la prensa Wan, sobre su deseo por contar, a su manera, una historia profundamente fijada en el imaginario de los mexicanos así como en el de los latinoamericanos con sutiles variantes.Para Chaves dirigir este filme fue una algo afortunado y dijo sentirse agradecido por hacer su primera cinta que describió como “desgarradora y atemorizante gracias a sus actuaciones”.