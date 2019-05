Listos para la fiesta de los Premios Billboard

Una vez más el rap se posiciona como el género más socorrido por el público estadunidense, ya que una de sus actuales representantes, Cardi B, se encuentra a la cabeza de las nominaciones de la edición 29 de los Premios Billboard, que se lleva a cabo esta noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, desde la cual se transmitirá para México y Latinoamérica a través de TNT.La popular rapera aspira a 18 galardones entre ellos Mejor Artista, Artista Top 100 y Mejor Artista Femenina, quedándose a cuatro de igualar el récord logrado por Drake y The Chainsmokers en 2017. A Cardi B le siguen muy de cerca el mencionado Drake y Post Malone, ambos con 17 nominaciones, Travis Scott con 12 y XXXTentacion (fallecido en junio de 2018) con 10.Será Kelly Clarkson quien por segunda vez se ocupe de la conducción de esta gala en la que se reconoce a los artistas más populares de la música actual, seleccionados por su desempeño en los Billboard Charts (listas de popularidad).El talento latino está representado en dos categorías de esta gala en las que figuran J Balvin, Ozuna, Romeo Santos, Bad Bunny y Anuel AA, quienes aspiran al galardón de Mejor Artista Latino, mientras que en el apartado de Mejor Álbum aparecen Maluma (F.A.M.E.), Ozuna (Aura), J Balvin (Vibras), Anuel AA (Hasta la Muerte) y Bad Bunny (X 100PRE).Asimismo, año con año Billboard rinde tributo a las grandes figuras a través del Premio Icon que en esta edición irá a manos de Mariah Carey, mientras que en el escenario desfilarán múltiples invitados entre los que destacan los duetos de Taylor Swift y Brendon Urie y el de Maluma y Madonna, que interpretarán su recién estrenado tema Medellín.Asimismo, subirán al estrado Paula Abdul, que cantará un popurrí de sus grandes éxitos, Ciara, Los Jonas Brothers, Panic! At the Disco y la propia Kelly Clarkson.Los finalistas de los Billboard Music Awards se determinan gracias a las preferencias de los últimos 12 meses de los fanáticos de la música, la venta de álbumes y canciones digitales, radio, streaming, giras y reconocimiento social, procesos que son monitoreados por Billboard y sus socios, Nielsen Music y Next Big Sound”.En la pasada edición, los cantantes Ed Sheeran y Kendrick Lamar empataron llevándose cada uno 6 galardones.29ª Entrega de los Premios BillboardHoy, 19:00 horasPor TNT (español) y TNT Series (inglés)