Live Out presenta el cartel de su edición 2019

Beck, Vampire Weekend, The Kooks, The Offspring y The Kooks son algunos de los actos que se presentarán en la edición 2019 del Tecate Live Out, que se realizará el 19 de octubre en el Parque Fundidora de Monterrey.Cage the Elephant, LP, The Neighborhood y Arizona también formarán parte del evento.Los boletos costarán 830 pesos en acceso general y mil 850 la modalidad VIP más cargos.La preventa para clientes Citibanamex se realizará los próximos 6 y 7 de junio, y la venta al público general comenzará a partir del 8 de junio, a través del sistema Ticketmaster.