Liverpool mantiene el liderato en la Premier League

La escuadra de Liverpool continúa como líder de la Liga Premier, luego de vencer en la jornada 35 a la escuadra local de Cardiff City con marcador de 2-0.Pese a la intensidad mostrada por ambos conjuntos, ninguno pudo imponerse en la primera mitad, el clima tórrido no fue suficiente para detener la vertiginosidad de los “Reds”, que a lo largo de los 45 minutos tuvieron “descolgadas” que no pudieron concretar.En los primeros 12 minutos del segundo tiempo, Georginio Wijnaldum, conocido como “Gini”, se encontró con el esférico dentro del área y no dudó en patear con pierna derecha y mandarlo al fondo de la red.En el minuto 81, un penal cometido por el zaguero Sean Morrison a Mohamed Salah, le dio la oportunidad a James Milner de finiquitar el juego con un cobro engañoso para el guardameta Neil Etheridge, que poco pudo hacer para evitar la desventaja.Los “azulejos” se hunden en la tabla con 31 unidades, se ubican en el puesto 18 y peligran su estadía en la máxima categoría.Liverpool se mantiene como líder de la Premier League con 88 puntos y aventaja a Manchester City por dos unidades a sólo tres fechas de terminar la competencia.