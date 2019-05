Liverpool termina segundo con victoria ante los Wolves

A media semana Anfield vio como el Liverpool hacia el milagro de la remontada sobre Barcelona en Champions League, y ahora en la Liga Premier se esperaba lo mismo, pero este ya no llegó a pesar de que le ganaron 2-0 al Wolverhampton de Raúl Jiménez y dejó con las ganas a los Reds de romper la maldición de 29 años sin levantar el título de Inglaterra.A los Reds no le sirvieron los 97 puntos que hicieron, una cifra histórica, y es que por encima de ellos quedó el Manchester City que hizo uno más para quedarse con el Bicampeonato.En la mente de los aficionados del Liverpool quedará por siempre la manera en la que el mes de enero este equipo dejó ir los 10 puntos de ventaja que tenían sobre los Citiziens, fue en ese mes donde la Liga Premier se le escapó porque el City ahí les dio alcance.Merseyside fue un cúmulo de emociones, al mismo tiempo que los Reds enfrentaban al Wolverhampton en la ciudad costera de Brighton & Hove el Manchester City se medía a las Gaviotas y era allá donde todo los ojos estaban puestos.Un lapso de 10 minutos fue suficiente para poner la piel chinita y definir el campeonato de la Liga Premier. Liverpool se puso al frente en con gol de Sadio Mané y poco tiempo después la afición de Anfield recibía la noticia de que el Brighton también se ponía arriba sobre el City.Los Reds tocaron la gloria por algunos minutos, pero después toda ilusión comenzó a derrumbarse cuando los Citizens tomaron la ventaja en su partido antes de que acabara el primer tiempo.Todo Liverpool quedó silenciado, esa maldición de 29 años sin conseguir la Liga Premier se mantenía y eso se notó tanto en la tribuna como en el ánimo de los jugadores que solo fueron sobrellevando el partido contra los Wolves y es que su destino estaba en manos del Brighton.Cuando Anfield despertó solo fue para agradecer a sus jugadores el esfuerzo de la temporada, el City ya goleaba 4-1 y el milagro que no se consumó deberá aguardar una temporada más y el grito del segundo gol de Mané fue el más amargo que se pudo haber escuchado en Anfield en los últimos años.Al equipo de Jürgen Klopp le queda todavía la ilusión de ganar la Champions League que se disputará el 1 de junio en Madrid ante el Tottenham, un trofeo que si saben lo que es ganarlo en esos 29 años de sequía en Inglaterra.