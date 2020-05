Liza de León, inspira el talento saltillense

Escuchar Nota

Apasionada por la danza desde pequeña, la saltillense Liza Virginia de León Acosta fundó hace 20 años la academia, donde niñas y niños pueden aprender un sinfín de técnicas enfocadas en el ballet, el jazz, el folclore, el hip hop y los ritmos latinos.A pesar de que Liza estudió Desarrollo Empresarial en el Tec Saltillo y se dedicó a esto durante 12 años, a la par consolidó su proyecto de la academia por el gran amor que siente hacia la danza.Entre tanto, la saltillense se especializó en la técnica de jazz y ha hecho otras certificaciones para ofrecer los mejores recursos en materia de técnicas y conocimientos a sus alumnos.Desde niña Liza se inclinó por esta disciplina artística, pues cuando tenía 2 años y medio sus padres la metieron a clases de ballet y hawaiano en la Casa de la Cultura de Coahuila.Es por todo esto que Elite charló con Liza para conocer su historia y adentrarnos en el proyecto que lleva dos décadas inspirando al talentos saltillense.Liza es una mujer comprometida con su pasión, por eso explica que nunca ha dejado de prepararse en escuelas particulares, primero en la Casa de la Cultura y luego fue instruida por la maestra Nora Alicia García, con quien estuvo aprendiendo de los 7 a los 18 años, por eso sostiene orgullosa que nunca ha dejado de bailar en su vida.Posteriormente, tuvo la oportunidad de realizar estudios en el Centro de Educación Artística de Televisa, donde fue testigo de los pormenores en la producción del reality“Vi todo el manejo de luces, escenografías, coreografías y dije eso a mí me fascina y me encanta porque me permite ser muy creativa”, recordó Liza y precisó que esto fue una gran inspiración para comenzar una carrera que ampliara sus conocimientos en ese campo.Fue así como a“Esto nació enfocado a ayudar a los demás para compartir el don que Dios nos da, por eso siempre busco que las maestras hagan las cosas bien, que transmitan el amor a la danza”, enfatizó la saltillense.Poco a poco la academia Liza Jazz fue ganando reconocimiento, a la par que Liza de León se desempeñaba en el área administriva de diversas empresas.Más adelante, cuando formó una familia, tomó la decisión de dejar su vida laboral en el ámbito de la administración para dedicarse de lleno a la consolidación de su academia que hoy tiene 20 años de propagar la pasión por el baile entre los saltillense.Gracias a su amplia preparación, Liza pudo configurar una visión de servicio fundamentado en una filosofía de vida que se nutre de los principios de la adminitración y de los conocimientos espirituales orientales, principalmente del budismo.De hecho, esos principios se aplican en todas sus clases, por eso cuenta con unas sesiones enfocadas en el juego, donde los pequeños pueden ir conociendo su cuerpo mientras se divierten.“Pensé que si hacemos esto, es como un entrenamiento para el ser humano, independientemente de la disciplina en la que se encuentre, por eso decidimos llamarlo Entrena y Juega”, mencionó Liza de León.Aunque“Todo va cambiando a través de la experiencia, tuve mi niño y todo el tiempo se movió en la panza, nunca dejé de trabajar, entonces él lo trae todo esto, es nato su movimiento no es técnico, él monta una coreografía en media hora y tiene 10 años”, puntualizó la saltillense.Esta forma de enseñanza le permite decir a Liza que a lo largo de estos 20 años que tiene la academia, ningún alumno se ha lesionado por la calidad de las clases, que son tres veces a la semana.Actualmente en Liza Jazz colaboran siete maestras que para Liza de León son las mejores en lo que hacen, dominan las técnicas y tienen dones pedagógicos, sin embargo, lo que esta saltillense siempre busca es que además de eso desarrollen la sensibilidad hacia el alumno.Asimismo, destacó que el sistema de educación desarrollado es una inversión para los papás que con la danza pueden reducir las consultas con el pediatra o el sicólogo, debido a que esta disciplina artística forma niños sano.En ese sentido, acotó que la técnica de baile siempre está presente en sus clases gracias al excelente dominio de las maestras, pero “también buscamos que los niños confíen en que cada uno tiene algo especial, por eso creemos que aquí inspiramos talentos porque todos tenemos uno y lo que hacemos nosotros es descubrir en el niño lo que nadie le había dicho que tiene”.De esta manera,“No quiero niños individualistas porque la danza es trabajo en equipo y la persona que crea arte está inspirada de una fuente muy poderosa”, finalizó Liza de León.El arte no conoce fronteras espaciales ni temporales, por eso Liza de León se siente orgullosa de poder brindar sus sesiones a diferentes grupos de edades.Si quieres conocer más detalles del proyecto de Liza de León, visita: Facebook: Liza Jazz https://www.facebook.com/liza.jazz.71/