Lizbeth Rodríguez rompe el silencio y presenta a su hijo

La youtuber y presentadora del programa Exponiendo Infieles, Lizbeth Rodríguez, reveló a través de su canal oficial que es madre de un niño de dos años.Asimismo, la, explicó las razones por las cuales no había hablado de él en redes sociales.“Soy mamá, tengo un hermoso hijo de dos años y lo mantuve oculto, si son mamás o papás me van a entender. Cuando uno se convierte en papá no hay cosa más importante que la seguridad y el bienestar de tus hijos, es la cosa más preciada y uno tiene esa responsabilidad”, comentó.Rodríguez relató que decidió no exponer a su hijo en redes sociales luego de que en una plaza comercialpor una persona, quien la reconoció y lanzó un objeto que“Decidí tenerlo oculto de las cámaras, porque hay gente mala, hay gente buena, pero hay gente mala y la responsabilidad de todos los padres es proteger la integridad de sus hijos”, declaró.Lizbeth continuó diciendo que jamás ha negado su maternidad y desde hace tiempo quería presentarlo, pero hasta ahora se siente segura para filmar videos junto a Eros.