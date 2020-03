Lizzo acusa racismo en TikTok porque borraron sus videos en bikini

Escuchar Nota

“TikTok no para de eliminar los vídeos en los que aparezco en traje de baño. Pero permite que otras chicas compartan los suyos en bikini. Me pregunto por qué... TikTok, tenemos que hablar", añadió la famosa en los subtítulos de un video donde repite “lo sé, lo sé”, en una canción improvisada.



“Eso es terrible” / “Los eliminan porque tu brillas como una reina” / “Voy a extrañar esos videos”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas en respuesta a su ídolo.



Lizzo acusó ade discriminación corporal,de su cuenta., además acostumbra a publicar fotografías con poca ropa y exhorta a sus seguidores a no avergonzarse por no cumplir con los estereotipos de belleza que la sociedad impone.denunció su molestia tras la censura por parte de la famosa aplicación.Después de la acusación, la aplicación restauró los videos, en los que aparece bailando con poca ropa y envió una disculpa a Lizzo por la acción, con el argumento de que “fue un error a la hora de juzgar el contenido”, según explica la red social., sin embargo, las autoridades de la aplicación explican que los responsables de analizar el material consideraron que mostraba su ropa interior.Los fanáticos de la intérprete no tardaron en expresarle su apoyo.Mientras tanto, la artista de 31 años se encuentra inmersa en los preparativos de una serie de conciertos que ofrecerá por varias ciudades de Estados Unidos.