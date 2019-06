Llama a la unidad priísta Miguel Riquelme

Miguel Ángel Riquelme Solís presidió este sábado la toma de protesta del nuevo presidente de la Asociación de Servidores y Exservidores Públicos Priístas del Estado de Coahuila, José María Fraustro Siller, y en su mensaje, reiteró el apoyo y respeto a la dirigencia de Claudia Ruiz Massieu, a la vez que aseguró, se participará en el proceso interno, haciendo valer los 300 mil militantes registrados en la entidad, producto del trabajo interno que sí se hizo en Coahuila.Señaló que el priísmo requiere de funcionarios que, siendo gobierno, atiendan por igual a todos los ciudadanos con entrega, honradez y eficacia, pero sin olvidar que el partido ha sido quien les dio la oportunidad de servir, por lo que conminó a seguir apoyando las labores partidistas con total cercanía a las bases. “Los servidores públicos del PRI transforman a Coahuila con trabajo diario y directrices claras, con conocimiento y experiencia”, aseveró el primer priista del estado.En el evento, se reconoció a los exgobernadores presentes Eliseo Mendoza Berrueto y Enrique Martínez y Martínez; a la labor de Verónica Martínez como Senadora por Coahuila; así como a los Diputados Federales, alcaldes, el delegado del CEN, diputados locales, además de presidentes de comités municipales del Partido, líderes de sectores y organizaciones, ex senadores, ex diputados, ex presidentes municipales y ex regidores y síndicos.Recordó a militantes que han fallecido cumpliendo su deber, como Horacio del Bosque, Gabriel Kobel y Fernando Purón, a quienes reconoce como entregados a la función pública y a la labor partidista.Destacó que el PRI no debe ya lamentarse de nada, sino tomar acciones congruentes, que los lleven a la unidad, a encabezar las causas de los distintos sectores de nuestra sociedad; a regresar al PRI de origen, al PRI combativo, al PRI donde su militancia se veía siempre identificada y respetaba a sus liderazgos porque se veían en ellos reflejados, porque era aspiracional ser líder de cualquier sector, en cualquier municipio.Enfatizó además que nunca se les debe olvidar que México necesita al PRI de pie, luchando por los más desprotegidos y, sobre todo, construyendo.En el proceso interno que se vive, se cumplieron todos los requerimientos que se hicieron al partido, incluyendo el proceso abierto para la renovación de la dirigencia, para lo cual, dijo, “ya estamos preparados”.Por su parte, el nuevo dirigente de la Asociación de Servidores y Exservidores Públicos del Estado, José María Fraustro Siller, hizo un llamado a la unidad y a reforzar el trabajo al interior del Partido, y reiteró al Presidente del Comité Directivo Estatal, Rodrigo Fuentes Ávila, su compromiso para trabajar juntos y aportar el esfuerzo para beneficio del PRI en Coahuila.El dirigente estatal del PRI llamó a regresar al papel protagónico; cada priísta en el servicio público, cada representante electo se convierte en la carta de presentación del partido; todos los días, el PRI tendrá que ganarse un derecho, el de servir a la sociedad y esto, deber ser nuestro único motivo y razón de ser.