Llama AMLO a desterrar ‘cultura del agandalle’ ante vacunación

“Nadie puede en circunstancias de salud tan delicadas actuar con prepotencia y la autoridad está obligada a dar el ejemplos”, señaló.

“La Organización de las Naciones Unidas (ONU) le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a países con contrato, como los países europeos, el nuestro, para que se disponga de una cantidad de vacunas a la ONU y no haya acaparamiento y que la ONU ponga vacunas a disposición de paises mas pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, y luego que nos la repongan”, señaló.

“Así vamos a seguir", añadió el presidente. "Afortunadamente no es la regla, es la excepción, son muy pocos lo que se comportan de esa manera. La mayoría de la gente entiende que hay que esperarnos hasta que nos toque. Yo voy a esperarme hasta que me toque, cuando vacunen a adultos mayores hay que vacunar al presidente”.

Al concluir su gira por esta entidad, el presidentedestacó hoy los avances en la aplicación de laque, a diferencia de otros países, no se ha congelado, pero llamó a desterrar la, en alusión aEn un discurso en Tierra Colorada, aludió a la polémica internacional desatada por la concentración de vacunas Pfizer por los países europeos y otras naciones que firmaron contrato con esa farmacéutica, sin que se incluyeran a naciones pobres.Agregó que México realiza gestiones para adquirir la vacuna chino-canadiensey la rusa, además de que va a procesar la deLópez Obrador destinó buena parte de su discurso al plan nacional de vacunación, externando su satisfacción por el reporte que dio el gobernador de Guerrero,, quien dijo que hasta el momento se habían aplicado 99.90 por ciento de las vacunas destinadas a la entidad.Anunció que este lunes habrá un informe del avance de la vacunación en el país y reiteró que,Mencionó que los especialistas han anticipado que si se vacuna a este sector de la población se reduce en 80 por ciento la mortalidad provocada por el Covid-19.Sin embargo, López Obradorabrió un paréntesis para fustigar a quienes han incurrido en “agandalles” para aplicarse la vacuna cuando no le corresponde.Citó el caso del director de un hospital en el Estado de México, que fue retirado del cargo por el gobierno mexiquense; dey un director de un hospital no Covid en Tabasco, que ya fue cesado".