Llama AMLO a la calma ante crisis por Covid-19

“Que los mexicanos sepan que tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiera dar, vamos a proteger a los más débiles y pase lo que pase se va a mantener la inversión para los programas integrales de desarrollo”.



“Nos agarra (la pandemia) en crecimiento de recaudación, entre enero y febrero aumento en

El presidente, luego de la crisis que se detonó en los mercados internacionales por la pandemia.Durante su conferencia de prensapues dijo que no puede haber conjeturas, improvisaciones u ocurrencias porque el tema requiere de especialistas.cinco por ciento, esto es 50 mil millones de pesos adicionales respecto al año pasado. (Sobre) la depreciación del peso, por el coronavirus pensamos que se va a atender, el mismo mercado se va a ajustar”, refirió.López Obrador, y que no se "soltará" dinero para controlar las finanzas de manera artificial, pues consideró que el mercado se regula con el mercado, por lo que si “llegara a hacer falta” se haría un ajuste en el gobierno no el presupuesto asignado.